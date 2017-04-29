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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Социальная платформа «Единой России» начала планировать свою работу

Социальная платформа «Единой России» провела стратегическую сессию по проектированию своей работы. Новый формат позволяет коллективно выявить ключевые проблемы и разработать варианты их решения.

На базе Российского государственного социального университета (РГСУ) 26 апреля прошла стратегическая сессия по проектированию работы Социальной платформы партии «Единая Россия». В сессии приняли участие руководители вузов, представители НКО, законодательной, исполнительной и муниципальной власти из многих регионов России.

Работа шла по 12 группам: здравоохранение, социальная политика, молодёжная политика, старшее поколение, труд и занятость, культурная политика, продовольственная безопасность, спорт, физическая культура и туризм, семья и дети, образование, ЖКХ и строительство, информационные технологии.

В итоговом заседании, где группы представляли результаты своей работы, приняли участие председатель Социальной платформы «Единой России», председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Людмила Кононова.

— Почему мы начали с этой сессии? Для того чтобы повестку формировали не мы сверху, а вы сами, эксперты и профессионалы, НКО, а значит всё население. Для этого мы готовы использовать такие форматы, как сегодня, которые позволяют коллективно выявить ключевые проблемы и их варианты решения, задать образ будущего, которое люди хотели бы видеть, а также план действий. А мы уже, включая наши инструменты, будем решать эти вопросы, — подчеркнул Рязанский.

На заседании был поддержан ряд инициатив, сообщают «Архангельские известия» со ссылкой на сенатора Людмилу Кононову. Одобрение получили проект закона о психологической помощи и закона о культуре, проект по превенции по онкологии, инициативы по организации ясельных групп в России.

  
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просмотров: 83
дата: 29.04.17 | 10:34
комментариев: 4
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Комментарии пользователей
Марина Р. (3)
Проект ФЗ N 553338-6 "О психологической помощи населению в РФ" существует с июня 2014 года и до сих пор не принят ГД. А теперь выясняется, что какая-то там платформа, "начав планировать работу", его одобрила...
29.04.17
11:54
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fantazer (2)
"...начала планировать..". Уже давно планирует, как фанера над Парижем. А граждане наступают на одни и те же гра6ли,-"выбирая" жульё.
29.04.17
11:07
+
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Владимир С. (1)
А в реальной жизни Ваших "господа слуги народа" результатов нет!!!
29.04.17
11:03
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