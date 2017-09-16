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Политика | Главные новости

Советником главы Северодвинска впервые в истории города стала женщина

сегодня 11:58
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Глава Северодвинска Игорь Скубенко назвал имя своего советника. Им стала начальник отдела организационно-аналитической и кадровой работы управления образования администрации Анна Савочкина.
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Анна Владимировна родилась и проживает в Северодвинске. В 2008 получила высшее образование в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете по специальности прикладная информатика (в экономике). С 2015 года обучается в магистратуре САФУ по направлению «Менеджмент в образовании».

В городской администрации работает с 2005 года. С декабря 2010 года возглавляла отдел организационно-аналитической и кадровой работы управления образования. Имеет классный чин - советник муниципальной службы Архангельской области I класса.

Стоит отметить, что у предыдущего мэра Михаила Гмырина в свое время было четыре советника, один из которых соперничал с новым главой в борьбе за кресло градоначальника. Каким количеством помощников ограничится Игорь Скубенко, покажет время.
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