Архангельск: Политика

Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде принял приглашение принять участие в международной конференции "Арктика - территория диалога", которая будет проходить в Архангельске 29-30 марта.

По данным агенства ТАСС, в минувший четверг министр Бренде встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне. Он сообщил коллеге о своем намерении посетить арктическую конференцию.

Напомним, что после украинских событий 2014 года правительство Норвегии заявило о том, что приостанавливает политические контакты с РФ на высоком уровне.



Тем временем, Архангельск вовсю готовится главному общественно-политическому событию года. Так, к арктическому форуму парламент Поморья выделил областному центру 32 млн рублей на ремонт и содержание дорог. Помимо этого, ударными темпами идет строительство выставочного центра и подготовка площадки стадиона «Буревестник» под «вертолетодром». Там планируется приземление вертолетов высокопоставленных гостей.