Архангельск: Политика

Начала работу 32 сессия областного Собрания, в повестке которой свыше трех десятков вопросов. Спикер Виктор Новожилов подвел итоги деятельности регионального парламента в 2016 году.

В отчетном году областным парламентом проведено 12 сессий, из них - 3 внеочередных. Рассмотрено 349 вопросов, принято 126 законов, 381 постановление.

Наибольшая доля рассмотренных законопроектов приходится на правоотношения в сфере государственного устройства и местного самоуправления – 17% всех принятых решений. Еще 14 процентов законопроектов касалась бюджета и налогообложения.

В Государственную Думу РФ направлено 18 законодательных инициатив и 28 постановлений о поддержке проектов Федеральных законов.

В целях улучшения ситуации, связанной с предоставлением жилья детям-сиротам, внесены изменения в областной закон «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Принят областной закон о продлении режима соблюдения тишины в рабочие дни с 22 до 7 утра, в выходные и праздничные дни с 22 до 10 утра, а также об установлении запрета нарушать тишину и покой в жилых домах с 13 до 15 часов.

Внесены изменения в областной закон «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан», согласно которым установлены меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам пожилого возраста.