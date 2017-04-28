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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

В Архоблсобрании нет единого мнения относительно включения северных надбавок в МРОТ

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Пивков подготовил обращение в адрес комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера, в котором сообщил об острой необходимости внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.
В письме, в частности, говорится о том, что выплаты в виде районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях должны начисляться сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ).
 
Включать или не включать в состав МРОТ северные коэффициенты и надбавки? Четкого ответа на этот вопрос в федеральном законодательстве нет, отсюда и неоднозначная судебная практика и толпы негодующих жителей. К счастью, такие проблемы есть далеко не во всех северных регионах страны, только вот Архангельская область в этом случае стала исключением.
 
– В мой адрес поступают многочисленные жалобы и обращения, в которых люди указывают на нарушения своих прав, – комментирует Сергей Пивков. – Сами посудите, раньше они получали хоть и минимальную зарплату, но с районными коэффициентами, а теперь нет. С лета прошлого года позиция судов по этому вопросу поменялась кардинально. Выходит, что жители северной территории должны получать такую же минимальную зарплату, что и, например, жители юга страны, которые априори проживают в более комфортных климатических условиях. Разве тут не теряется смысл закона о «северах»?
 
Озабоченность депутата разделяют и местные профсоюзные организации, которые окрестили подобные решения судов не иначе как «удар в спину». И нанесли его по самой слабо защищенной категории работников, зарплата которых в пять-шесть раз меньше средней по региону.
 
– «Как прожить на шесть тысяч рублей?» – самый популярный вопрос из писем, которые приходят в наш адрес, – продолжает депутат Пивков. – Ситуация обострилась – и мы сразу начали реагировать, встав на защиту «северных» работников. Так как внести нужные изменения в Трудовой кодекс могут только федеральные органы власти, мы вышли на очередную сессию с соответствующим обращением в адрес профильного министерства. Мы были уверены, что коллеги нас поддержат, ведь эта проблема не имеет какого-либо партийного окраса и актуальна прежде всего для жителей нашего региона. Но не тут-то было. Обсуждение проекта затянулось, а итоговое голосование показало, что инициатива не проходит!
 
Несостоятельные. Именно так в ЛДПР назвали доводы тех депутатов, которые не поддержали инициативу.
 
– Похоже, в очередной сыграл фактор партийности. Ни один из оппонентов так и не привел какого-либо весомого контраргумента, чаще сводя все к банальному выражению, что на проблему нужно смотреть шире. Куда уже шире? Часть жителей Архангельской области еле-еле сводит концы с концами, а кто-то начинает «топить» нужные инициативы! Так нельзя! Хотя нашлись и те, кто действительно прочувствовал остроту ситуации и помогал готовить отдельное письмо в адрес депутатов профильного комитета Государственной Думы, которое уже запущено в работу. Надеюсь, коллеги нас услышат и начнут действовать. По крайней мере, по линии ЛДПР у нас полное взаимопонимание и поддержка! Об этом в дни Арктического форума в Архангельске мы говорили с первым заместителем Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, членом фракции ЛДПР Иваном Абрамовым.
 
Обращение отправлено, а к нему приложены копии писем и жалоб жителей Архангельской области. Ждем реакции из парламента и надеемся, что там не станут заниматься перетягиванием одеяла, а начнут искать решение «северной» проблемы сообща. К сожалению, только голосов депутатов от ЛДПР для положительного решения не хватит, должны подключиться и другие фракции.
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автор: sapivkov.ru
просмотров: 87
дата: 28.04.17 | 15:37
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