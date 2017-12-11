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Политика | Главные новости

В Госдуме нашли конфликт интересов в действиях архангельского депутата Палкина

сегодня 10:22
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Комиссия Государственной Думы по контролю за доходами признала наличие конфликта интересов у депутата от Архангельской области Андрея Палкина. Санкций никаких не последовало, ограничились лишь уведомлением спикера парламента.
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Фото: moment-istini.ru
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Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов в минувшую пятницу, 8 декабря, рассмотрела материалы в отношении единоросса Андрея Палкина. Наличие конфликта интересов было установлено, но, как и ожидалось, депутатский мандат он сохранил

После заседания председатель комиссии Наталья Поклонская пояснила журналистам, что основанием для этого стал тот факт, что депутат Палкин «направлял запросы в адрес прокуратуры и налоговой службы в интересах коммерческих фирм, которые принадлежат его сыновьям». Эта информация была направлена председателю Госдумы. Кроме того, Поклонская сказала, что в отношении Палкина будут предусмотрены соответствующие меры, однако какие именно не уточнила.

По ее словам, «для обычных чиновников в данном случае предусмотрено увольнение в связи с утратой доверия». «По факту депутата Госдумы в этой части необходимо дорабатывать в том числе и усовершенствовать законодательство РФ, над чем я сегодня и работаю», - отметила Поклонская.

Сам депутат не видит ничего предосудительного в своих действиях, отмечая, что преследовал своими запросами единственную цель — "стоять на страже интересов государства и общественности". Через несколько дней после заседания Андрей Палкин на своей страничке в соцсети написал, что намерен вести свою политику в два раза жестче. 

К слову, комиссия согласилась направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой расследовать факты, изложенные в запросах Палкина по возможной коррупционной составляющей в действиях ряда представителей администрации региона и налоговой инспекции Архангельской области.

184 1
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Влад Д.
11.12.17
11:15
Вот к чему приводят такие конфликты: https://vladdurkin.livejournal.com/
 
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