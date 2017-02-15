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Архангельск: Политика

     

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В администрации Новодвинска планируются структурные преобразования

В аппарате управления городом предполагается провести реорганизацию, которая видоизменит порядок подчиненности. Будет переименовано часть структурных подразделений администрации.
Если заострить внимание на руководящих должностях города, то будет ликвидирована должность заместителя главы по экономическому развитию, пояснил News29 депутат местного горсовета Виктор Галашев. Вместо одного зама предполагается ввести три должности заместителя главы Новодвинска. Самый главный и весомый помощник с неопределённой функциональной задачей будет отвечать за общие вопросы.

Основная задача реорганизации, по мнению депутата, заключается в том, чтобы подстроить администрацию под нового главу города. Кто-то будет сокращен в связи с организационно-штатными мероприятиями, на их место придут другие. Возможно, это будут архангелогородцы.  Главе города нести ответственность за эффективность работы своих подчинённых, за принятие решения.

Год управления городом пролетел незаметно, и Сергей Андреев, возможно, определился с дальнейшей работой администрации, отметил парламентарий. Окончательное же решение должны будут принять 10 марта на очередной сессии городского Совета местные депутаты.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Виктор Г.
просмотров: 39
дата: 15.02.17 | 23:23
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
"Вместо одного зама планируется ввести три должности зам. главы Новодвинска."Не так давно что то там про сокращение аппарата верещали. Про неопределённую функциональную задачу -доставило.
15.02.17
23:37
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