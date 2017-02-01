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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

В правительстве Архангельской области грядут очередные кадровые рокировки

На этот раз в фокусе изменений оказались две ключевые должности: главы представительства администрации Архангельской области при Правительстве РФ и пост заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике.
На первую должность претендует Алексей Гришков. Глава региона Игорь Орлов внес в областное Собрание депутатов его кандидатуру для согласования.
 
На пост заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике предложена кандидатура Виктора Иконникова. В настоящее время он является заместителем председателя регионального правительства, а Алексей Гришков работает на посту заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике.
 
Областные парламентарии рассмотрят представленные кандидатуры на ближайшей сессии.

Напомним, последние кадровые перестановки в региональном правительстве происходили в ноябре прошлого года. 
 
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просмотров: 235
дата: 01.02.17 | 14:28
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
,,...Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите..."
01.02.17
14:45
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