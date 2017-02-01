Архангельск: Политика

фото, видео с места события В правительстве Архангельской области грядут очередные кадровые рокировки На этот раз в фокусе изменений оказались две ключевые должности: главы представительства администрации Архангельской области при Правительстве РФ и пост заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике.



На пост заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике предложена кандидатура Виктора Иконникова. В настоящее время он является заместителем председателя регионального правительства, а Алексей Гришков работает на посту заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике.



Областные парламентарии рассмотрят представленные кандидатуры на ближайшей сессии.



Напомним, последние На первую должность претендует Алексей Гришков. Глава региона Игорь Орлов внес в областное Собрание депутатов его кандидатуру для согласования.На пост заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике предложена кандидатура Виктора Иконникова. В настоящее время он является заместителем председателя регионального правительства, а Алексей Гришков работает на посту заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике.Областные парламентарии рассмотрят представленные кандидатуры на ближайшей сессии.Напомним, последние кадровые перестановки в региональном правительстве происходили в ноябре прошлого года. версия для печати просмотров: 235

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