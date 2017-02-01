Архангельск: Политика

На первую должность претендует Алексей Гришков. Глава региона Игорь Орлов внес в областное Собрание депутатов его кандидатуру для согласования.
На пост заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике предложена кандидатура Виктора Иконникова. В настоящее время он является заместителем председателя регионального правительства, а Алексей Гришков работает на посту заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике.
Областные парламентарии рассмотрят представленные кандидатуры на ближайшей сессии.
Напомним, последние кадровые перестановки
в региональном правительстве происходили в ноябре прошлого года.
14:45