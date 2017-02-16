Архангельск: Политика все фото (11)

фото, видео с места события В региональном парламенте обсудили достижения и проблемы Вельского района Отдельным пунктом в повестке февральской сессии Архангельского областного Собрания стал «Час муниципального образования». Такой формат работы предусмотрен регламентом, но на практике был использован впервые. Этим правом воспользовался Вельский район. На территории района работают крупные сельскохозяйственные предприятия, занимающие разведением крупнорогатого скота, производством молока и мяса, продукция предприятий и фермерских хозяйств успешно реализуется на территории области и за ее пределами. Ежегодно в районе заготавливается около 500 тыс. кубометров древесины. Созданы современные цеха по глубокой переработке леса. Здесь работает 1568 субъектов малого и среднего бизнеса. Популярен район и у туристов, по их количеству Вельская земля занимает четвертое место в регионе, уступая только Устьянам, Архангельску и Приморскому району.



Хорошим толчком к развитию территорий является газификация. В 2016 году активно газифицировалось МО Аргуновское. В Вельске строится молодежный квартал, в котором также созданы условия для подключения жилья к газовым сетям.



Но, как и везде, у района есть и проблемы. Необходимо решить вопрос с выделением земли под индивидуальное строительство многодетным семьям, на сегодня в очереди 431 семья. Однако кроме предоставления самой земли, важно обеспечить участки необходимой инфраструктурой. Глава муниципального образования Виктор Шерягин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть возможность принятия соответствующей целевой областной программы. Есть проблема и с ветхим жильем. В Вельском районе зарегистрировано 295 многоквартирных домов, которые признаны аварийными.



– Район полным ходом осуществляет строительство объектов социальной сферы. С 2015 года построено три детских сада. Завершено строительство и началось оснащение школы на 90 мест в поселке Погост. Администрация района ведет работу по включению в федеральную программу строительства нового культурного центра и новой школы в Вельске. Еще две школы планируется построить в муниципальных образованиях Муравьевское и Благовещенское. За девять месяцев 2016 года построен новый спортзал в поселке Усть-Шоноша. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект строительства катка с искусственным покрытием, – делится успехами и планами на будущее Виктор Шерягин.



Помимо строительства новых школ, район нуждается и в детских садах, есть и кадровая проблема, особенно в сельских территориях – молодые специалисты не спешит ехать в труднодоступные населенные пункты.



Особое внимание глава района остановил на гражданской активности населения. В муниципальном образовании создано и работает 107 ТОСов – значительно больше, чем в других городах и районах области. Благодаря деятельности ТОСов реализуется значительное количество социально значимых проектов.



В рамках обсуждения вопроса у депутатов была возможность получить информацию не только о текущих проблемах, но и о видении руководства района путей их решения.



– Думаю, что это будет интересный и полезный формат работы, как для депутатов областного Собрания, так и для представителей местных властей. Тематический «Час» для районов и городов области – это дополнительная возможность заявить о себе, показать, как идет реализация государственных программ и инфраструктурных проектов, обозначить самые важные вопросы, волнующие население и руководство муниципалитетов, – подвел итог Часа муниципального образования председатель областного Собрания Виктор Новожилов. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: sd29 просмотров: 97

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