Архангельск: Политика

На территории района работают крупные сельскохозяйственные предприятия, занимающие разведением крупнорогатого скота, производством молока и мяса, продукция предприятий и фермерских хозяйств успешно реализуется на территории области и за ее пределами. Ежегодно в районе заготавливается около 500 тыс. кубометров древесины. Созданы современные цеха по глубокой переработке леса. Здесь работает 1568 субъектов малого и среднего бизнеса. Популярен район и у туристов, по их количеству Вельская земля занимает четвертое место в регионе, уступая только Устьянам, Архангельску и Приморскому району.
Хорошим толчком к развитию территорий является газификация. В 2016 году активно газифицировалось МО Аргуновское. В Вельске строится молодежный квартал, в котором также созданы условия для подключения жилья к газовым сетям.
Но, как и везде, у района есть и проблемы. Необходимо решить вопрос с выделением земли под индивидуальное строительство многодетным семьям, на сегодня в очереди 431 семья. Однако кроме предоставления самой земли, важно обеспечить участки необходимой инфраструктурой. Глава муниципального образования Виктор Шерягин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть возможность принятия соответствующей целевой областной программы. Есть проблема и с ветхим жильем. В Вельском районе зарегистрировано 295 многоквартирных домов, которые признаны аварийными.
– Район полным ходом осуществляет строительство объектов социальной сферы. С 2015 года построено три детских сада. Завершено строительство и началось оснащение школы на 90 мест в поселке Погост. Администрация района ведет работу по включению в федеральную программу строительства нового культурного центра и новой школы в Вельске. Еще две школы планируется построить в муниципальных образованиях Муравьевское и Благовещенское. За девять месяцев 2016 года построен новый спортзал в поселке Усть-Шоноша. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект строительства катка с искусственным покрытием, – делится успехами и планами на будущее Виктор Шерягин.
Помимо строительства новых школ, район нуждается и в детских садах, есть и кадровая проблема, особенно в сельских территориях – молодые специалисты не спешит ехать в труднодоступные населенные пункты.
Особое внимание глава района остановил на гражданской активности населения. В муниципальном образовании создано и работает 107 ТОСов – значительно больше, чем в других городах и районах области. Благодаря деятельности ТОСов реализуется значительное количество социально значимых проектов.
В рамках обсуждения вопроса у депутатов была возможность получить информацию не только о текущих проблемах, но и о видении руководства района путей их решения.
– Думаю, что это будет интересный и полезный формат работы, как для депутатов областного Собрания, так и для представителей местных властей. Тематический «Час» для районов и городов области – это дополнительная возможность заявить о себе, показать, как идет реализация государственных программ и инфраструктурных проектов, обозначить самые важные вопросы, волнующие население и руководство муниципалитетов, – подвел итог Часа муниципального образования председатель областного Собрания Виктор Новожилов.