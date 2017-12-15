Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
1731
14.12.17
1117
14.12.17
1046
13.12.17
798
14.12.17
676
13.12.17
676
14.12.17
673
реклама
реклама
Бизнес новости
13.12.17
161
14.12.17
90
14.12.17
89
14.12.17
88
14.12.17
87
14.12.17
71
14.12.17
25
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Политика | Главные новости

Виктор Павленко: Президент поставил задачу сократить внеплановые проверки

сегодня 10:41
40 0
Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в совещании, посвященном проекту закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле.
 >
В обсуждении законопроекта приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Сергей Данкверт, представители Минюста, МЧС, Генпрокуратуры, региональных органов исполнительной власти и органов МСУ, эксперты.

По словам Виктора Павленко, главная цель законопроекта - повышение результативности и эффективности государственного и муниципального контроля при одновременном снижении избыточного вмешательства в деятельность граждан и организаций.

«Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 14 декабря отметил, что введены двух- или трёхлетние «каникулы» по проверкам для тех, кто начинает свой бизнес. И в целом эта мера работает. Кроме того, перед надзорными органами поставлена задача перехода к риск-ориентированной работе, то есть проверяются, прежде всего, те структуры, которые связаны со здоровьем человека, с жизнедеятельностью наиболее важных структурных организаций. Глава государства подчеркнул, что количество плановых проверок сокращается, а по внеплановым уже принято решение - их не должно быть более 30% от плановых. Также вводится реестр проверочных мероприятий, в котором должно быть отражено, кто проверяет, когда проверяет, сколько раз проверяет, каковы результаты этих проверок», - рассказал сенатор.

В новом законе четко определяются полномочия федеральных и региональных органов госвласти, органов местного самоуправления в сфере контроля. Кроме того, предусматривается создание системы оценки эффективности и результативности контроля и надзора, использование современных методик контроля: риск-ориентированного подхода, проверочных листов, повсеместное внедрение информационных технологий, а также обязанность контрольно-надзорных органов  осуществлять профилактику нарушений.

«Закон устанавливает меры защиты прав предпринимателей и организаций. Это, в том числе, установление лимита времени на проведение плановых проверок, согласование решения о проведении внеплановых мероприятий с прокуратурой и ограничение количества внеплановых проверок. В целом, для того, чтобы новый федеральный закон оперативно работал, необходимо будет подготовить и принять около 80 подзаконных актов», - отметил Виктор Павленко.
 
       
          
         
Автор: Pavlenkosenator
40 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Политика | Новости раздела
 
Виктор Павленко: Президент поставил задачу сократить внеплановые проверки
Виктор Павленко: Президент поставил задачу сократить внеплановые проверки
Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в совещании, посвященном проекту закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле.
сегодня 10:41
41
 
Северодвинские депутаты «прокатили» дом Пикуля вопреки совету губернатора
Северодвинские депутаты «прокатили» дом Пикуля вопреки совету губернатора
Парламентарии северодвинского Горсовета отказались признать деревянный дом, где около года жил маленький Валентин Пикуль, памятником культуры муниципального значения.
вчера 15:08
413 2
Roman B.: ...Тем самым судьба вороньей слободки была предрешена... ...По опыту Архангельских ...
 
Комитет по этике «закрыл глаза» на перепалку депутатов в Архоблсобрании
Комитет по этике «закрыл глаза» на перепалку депутатов в Архоблсобрании
Одна из самых жарких сессий областного Собрания депутатов случилась накануне. Прения вокруг поправок к бюджету вылились в словесную перепалку между парламентариями на грани фола.
вчера 14:57
1082
 
Виктор Павленко: Палата молодых законодателей - школа будущих руководителей
Виктор Павленко: Палата молодых законодателей - школа будущих руководителей
Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в итоговом в этом году заседании Палаты молодых законодателей при верхней палате российского парламента.
вчера 12:08
266
 
Виктор Павленко: ЖКХ и городская среда - национальный приоритет развития страны
Виктор Павленко: ЖКХ и городская среда - национальный приоритет развития страны
Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса.
13.12.17 14:55
337
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080