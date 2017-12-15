Виктор Павленко: Президент поставил задачу сократить внеплановые проверки

В обсуждении законопроекта приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Сергей Данкверт, представители Минюста, МЧС, Генпрокуратуры, региональных органов исполнительной власти и органов МСУ, эксперты.По словам Виктора Павленко, главная цель законопроекта - повышение результативности и эффективности государственного и муниципального контроля при одновременном снижении избыточного вмешательства в деятельность граждан и организаций.«Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 14 декабря отметил, что введены двух- или трёхлетние «каникулы» по проверкам для тех, кто начинает свой бизнес. И в целом эта мера работает. Кроме того, перед надзорными органами поставлена задача перехода к риск-ориентированной работе, то есть проверяются, прежде всего, те структуры, которые связаны со здоровьем человека, с жизнедеятельностью наиболее важных структурных организаций. Глава государства подчеркнул, что количество плановых проверок сокращается, а по внеплановым уже принято решение - их не должно быть более 30% от плановых. Также вводится реестр проверочных мероприятий, в котором должно быть отражено, кто проверяет, когда проверяет, сколько раз проверяет, каковы результаты этих проверок», - рассказал сенатор.В новом законе четко определяются полномочия федеральных и региональных органов госвласти, органов местного самоуправления в сфере контроля. Кроме того, предусматривается создание системы оценки эффективности и результативности контроля и надзора, использование современных методик контроля: риск-ориентированного подхода, проверочных листов, повсеместное внедрение информационных технологий, а также обязанность контрольно-надзорных органов осуществлять профилактику нарушений.«Закон устанавливает меры защиты прав предпринимателей и организаций. Это, в том числе, установление лимита времени на проведение плановых проверок, согласование решения о проведении внеплановых мероприятий с прокуратурой и ограничение количества внеплановых проверок. В целом, для того, чтобы новый федеральный закон оперативно работал, необходимо будет подготовить и принять около 80 подзаконных актов», - отметил Виктор Павленко.