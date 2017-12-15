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Политика | Главные новости

Виктор Павленко: Выборы президента России пройдут 18 марта

сегодня 13:04
94 0
Как сообщил сенатор от Архангельской области Виктор Павленко на пленарном заседании Совета Федерации принято Постановление о назначении выборов президента России.
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Виктор Павленко напомнил, что 1 июня вступили в силу ряд изменений в избирательное законодательство, которые касаются отмены открепительных удостоверений, либерализации деятельности наблюдателей, закрепления возможности видеонаблюдения.

Все подзаконные нормативные акты уже приняты и опробованы 10 сентября на региональных выборах. Это позволило более тщательно подготовиться к федеральной избирательной компании. Кроме того, по инициативе Совета Федерации принят закон, наделивший Общественную палату РФ и общественные палаты регионов правом назначать наблюдателей на выборах главы государства.

«Вся необходимая нормативная база для организации и проведения выборов главы государства есть. Приняв Постановление о назначении даты выборов Совет Федерации реализовал свои конституционные полномочия», - подчеркнул Виктор Павленко.
 
Автор: Pavlenkosenator
94 0
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Виктор Павленко: Выборы президента России пройдут 18 марта
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