Виктор Павленко: Выборы президента России пройдут 18 марта

Виктор Павленко напомнил, что 1 июня вступили в силу ряд изменений в избирательное законодательство, которые касаются отмены открепительных удостоверений, либерализации деятельности наблюдателей, закрепления возможности видеонаблюдения.Все подзаконные нормативные акты уже приняты и опробованы 10 сентября на региональных выборах. Это позволило более тщательно подготовиться к федеральной избирательной компании. Кроме того, по инициативе Совета Федерации принят закон, наделивший Общественную палату РФ и общественные палаты регионов правом назначать наблюдателей на выборах главы государства.«Вся необходимая нормативная база для организации и проведения выборов главы государства есть. Приняв Постановление о назначении даты выборов Совет Федерации реализовал свои конституционные полномочия», - подчеркнул Виктор Павленко.