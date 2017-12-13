Виктор Павленко: ЖКХ и городская среда - национальный приоритет развития страны

Мероприятие прошло в Совете Федерации под председательством вице-спикера СФ Галины Кореловой и было посвящено Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 года. В нем приняли участие члены Совета Федерации, представители Государственной Думы, Счетной палаты, Фонда реформирования ЖКХ, региональных органов государственной власти и органов МСУ, экспертного сообщества. С отчетом о ходе реализации Стратегии выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.Как сообщил Виктор Павленко, годовой оборот в сфере ЖКХ превышает 4 трлн. рублей или почти 6% ВВП страны. В рамках Стратегии развития ЖКХ реализуется программа по расселению граждан из аварийного жилья, создана система организации капитального ремонта в регионах, принят ряд законопроектов, содействующих модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Среди приоритетных задач – совершенствование системы расчетов за коммунальные услуги, внедрение стандартов управления многоквартирными домами, повышение прозрачности деятельности участников рынка услуг ЖКХ.«На заседании было особо подчеркнута необходимость модернизации инфраструктуры, инженерных сетей и прежде всего – водопроводных и канализационных. Специалисты отметили, что концессии для этого далеко не единственный инструмент, который следует использовать для привлечения инвестиций в модернизацию коммунального хозяйства. Было предложено проработать возможность создания государственного специализированного института развития в сфере ЖКХ, который будет курировать проекты с участием частных инвесторов, в том числе и по созданию комфортной среды и благоустройству», - отметил Виктор Павленко.По итогам заседания приняты предложения и рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.