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Политика | Главные новости

Виктор Павленко: ЖКХ и городская среда - национальный приоритет развития страны

сегодня 14:55
93 0
Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса.
 
 
 
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Мероприятие прошло в Совете Федерации под председательством вице-спикера СФ Галины Кореловой и было посвящено Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 года. В нем приняли участие члены Совета Федерации, представители Государственной Думы, Счетной палаты, Фонда реформирования ЖКХ, региональных органов государственной власти и органов МСУ, экспертного сообщества. С отчетом о ходе реализации Стратегии выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
 
Как сообщил Виктор Павленко, годовой оборот в сфере ЖКХ превышает 4 трлн. рублей или почти 6% ВВП страны. В рамках Стратегии развития ЖКХ реализуется программа по расселению граждан из аварийного жилья, создана система организации капитального ремонта в регионах, принят ряд законопроектов, содействующих модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Среди приоритетных задач – совершенствование системы расчетов за коммунальные услуги, внедрение стандартов управления многоквартирными домами, повышение прозрачности деятельности участников рынка услуг ЖКХ.
 
«На заседании было особо подчеркнута необходимость модернизации инфраструктуры, инженерных сетей и прежде всего – водопроводных и канализационных. Специалисты отметили, что концессии для этого далеко не единственный инструмент, который следует использовать для привлечения инвестиций в модернизацию коммунального хозяйства. Было предложено проработать возможность создания государственного специализированного института развития в сфере ЖКХ, который будет курировать проекты с участием частных инвесторов, в том числе и по созданию комфортной среды и благоустройству», - отметил Виктор Павленко.
 
По итогам заседания приняты предложения и рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
 
Автор: Pavlenkosenator
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