Вопросы организации прибрежного и любительского рыболовства обсудили в Архангельске

Архангельская область в рыбопромышленной отрасли страны выходит на совершенно новые позиции: регион нацелен на развитие Северного морского пути, портовой инфраструктуры, судостроения, аквакультуры.



Опытом по развитию рыболовства поделились представители Норвегии. «Рыбная промышленность в сочетании с рыболовным туризмом даёт отрасли новый вектор развития и делает действительно сильной экономику прибрежных территорий. Море – как источник доходов для значительной части населения страны является приоритетом национальной политики Норвегии. Именно деятельность, связанная с морем, сильнее всего объединяет Россию и Норвегию.», – сказал генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.



Он отметил, что развитие прибрежного и любительского рыболовства в Архангельской области – это, прежде всего, социальные проекты, которые должны быть направлены на поддержку деятельности рыболовецких колхозов Поморья. Именно от них зависит качество жизни в деревнях и посёлках на побережье Белого моря.

Так, в Архангельской области из 19 предприятий, осуществляющих океанический промысел, 15 – осваивают вместе с тем прибрежные квоты добычи трески и пикши. В основном это рыболовецкие колхозы, которые являются поселкообразующими предприятиями. Доля прибрежного рыболовства от общего объёма квот, выделенных региону, составляет 8%: 11,1 тыс. тонн из 138 тыс. тонн. Основными объектами промысла являются треска, беломорская сельдь, навага, сёмга, горбуша.

«Развитие прибрежного рыболовства даёт возможность создавать новые рабочие места, улучшать снабжение жителей высококачественными рыбными товарами, вводить в рыбохозяйственный оборот дополнительные ресурсы», – сказала министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, характеризуя состояние рыбохозяйственного комплекса региона.



Опытом по развитию прибрежного и любительского рыболовства, в том числе с туристической составляющей, на конференции поделились представители Норвежского Директората по рыболовству, Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, Кенозерского национального парка, ряда научно-исследовательских институтов России, а также рыболовецких колхозов Поморья.