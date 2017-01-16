Архангельск: Политика

Директором главного дорожного агенства Архангельской области назначен Игорь Пинаев. До этого он занимал должность заместителя руководителя «Архангельскавтодора».

Игорь Пинаев родился 29 мая 1976 года в деревне Макаровская Мошинского сельсовета Няндомского района Архангельской области.

В 1998 году получил высшее техническое образование, окончив Архангельский государственный технический университет с дипломом инженера-строителя.



Первым местом работы Игоря Пинаева по окончанию вуза стало Няндомское дорожное ремонтно-строительное управление, где он трудился мастером по эксплуатации автомобильных дорог вплоть до службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.

После армии вернулся на родное предприятие и прошёл на нём путь от мастера до заместителя начальника по эксплуатации автодорог, а позже — генерального директора.

А в ноябре 2016 года перешёл на работу в «Архангельскавтодор», где занял пост заместителя директора. С 16 января 2017 года Игорь Пинаев официально руководит агентством.



Михаил Яковлев, его предшественник на этом посту, в ноябре прошлого года отправился на повышение. Он был назначен министром строительства и архитектуры.