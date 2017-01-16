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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Заведовать «Архангельскавтодором» будет потомственный дорожник

Директором главного дорожного агенства Архангельской области назначен Игорь Пинаев. До этого он занимал должность заместителя руководителя «Архангельскавтодора».

Игорь Пинаев родился 29 мая 1976 года в деревне Макаровская Мошинского сельсовета Няндомского района Архангельской области.

В 1998 году получил высшее техническое образование, окончив Архангельский государственный технический университет с дипломом инженера-строителя.

Первым местом работы Игоря Пинаева по окончанию вуза стало Няндомское дорожное ремонтно-строительное управление, где он трудился мастером по эксплуатации автомобильных дорог вплоть до службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.

После армии вернулся на родное предприятие и прошёл на нём путь от мастера до заместителя начальника по эксплуатации автодорог, а позже — генерального директора.

А в ноябре 2016 года перешёл на работу в «Архангельскавтодор», где занял пост заместителя директора. С 16 января 2017 года Игорь Пинаев официально руководит агентством.

Михаил Яковлев, его предшественник на этом посту, в ноябре прошлого года отправился на повышение. Он был назначен министром строительства и архитектуры. 

  
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просмотров: 901
дата: 16.01.17 | 14:27
комментариев: 2
2 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Из статьи не явствует, что он потомственный.
16.01.17
15:42
+
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