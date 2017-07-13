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Политика | Главные новости

«Forbes» включил Ольгу Епифанову в число богатейших женщин в российской власти

сегодня 21:36
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Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова заняла в опубликованном рейтинге издания почетную третью строчку, опередив даже председателя верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко.
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Фото: olgaepifanova.ru
В рейтинг вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти страны. По данным журнала «Forbes», Ольга Епифанова заработала в 2016 году 24,5 млн рублей.

Согласно опубликованной декларации о доходах, в собственности у Ольги Епифановой - два земельных участка общей площадью более 1000 кв.метров, два жилых дома (почти 500 кв.м), две квартиры (почти 400 кв.м), два нежилых помещения (250 кв.м) и нежилое здание площадью 86 кв.метров, а также легковой и грузовой автомобили.

C 2000 года депутат-эсер руководила созданным ею в Архангельске торговым холдингом «Шик», который занимается реализацией косметики, парфюмерии и бытовой химии. Парламентарий является учредителм ООО «Компания «Шик», ООО «Шик», ООО «Шик плюс», ООО «Большой Плюс», ООО «Юность».
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«Forbes» включил Ольгу Епифанову в число богатейших женщин в российской власти
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