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Политика | Главные новости

Виктор Павленко: Палата молодых законодателей - школа будущих руководителей

сегодня 12:08
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Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в итоговом в этом году заседании Палаты молодых законодателей при верхней палате российского парламента.
 
 
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На заседании выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, по инициативе которой 5 лет назад была создана Палата молодых законодателей.

«Валентина Ивановна подчеркнула, что сегодня Палата является важным и надежным институтом подготовки нового поколения управленческих кадров различного уровня – руководителей региональных органов госвласти, глав муниципальных образований. Молодые парламентарии принимают непосредственное участие в законотворчестве. Ими подготовлено около 30 предложений по внесению изменений в федеральные законы и нормативные акты, ряд из них уже принят», - отметил Виктор Павленко.

Сенатор напомнил, что в этом году отмечается 25 лет государственной молодежной политике в РФ. Поэтому особую актуальность приобретает подготовленный с участием членов Палаты проект нового федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике», который создаст условия для самореализации молодежи, закрепит задачи государственной молодёжной политики и обеспечит решение конкретных проблем молодого поколения. По словам Виктора Павленко  в ближайшее время начнется предметное обсуждение законопроекта во всех субъектах РФ с участием депутатов разных уровней, исполнительной власти и общественных организаций.
 
«Изменилось время, изменилась наша страна, у нас во многом другая молодежь. Однако, несмотря на изменение ценностных ориентаций, одно из главных отличий сегодняшней молодежи – у нее есть свобода выбора. Реализовать себя можно в самых разных сферах. Но при этом нельзя забывать, что ты человек, гражданин своей страны, патриот России. Уверен, что будущее – за молодежью. Так было и так всегда будет», - отметил Виктор Павленко.
 
Также сенатор обсудил с членом Палаты молодых законодателей - депутатом областного Собрания Екатериной Поздеевой необходимость дальнейшего развития и поддержке добровольческого движения в Архангельской области. С учетом того, что следующий год объявлен Президентом России Владимиром Путиным годом добровольца и волонтера.
Автор: Pavlenkosenator
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Политика | Новости раздела
 
Виктор Павленко: Палата молодых законодателей - школа будущих руководителей
Виктор Павленко: Палата молодых законодателей - школа будущих руководителей
Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в итоговом в этом году заседании Палаты молодых законодателей при верхней палате российского парламента.
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