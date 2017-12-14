Виктор Павленко: Палата молодых законодателей - школа будущих руководителей

На заседании выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, по инициативе которой 5 лет назад была создана Палата молодых законодателей.«Валентина Ивановна подчеркнула, что сегодня Палата является важным и надежным институтом подготовки нового поколения управленческих кадров различного уровня – руководителей региональных органов госвласти, глав муниципальных образований. Молодые парламентарии принимают непосредственное участие в законотворчестве. Ими подготовлено около 30 предложений по внесению изменений в федеральные законы и нормативные акты, ряд из них уже принят», - отметил Виктор Павленко.Сенатор напомнил, что в этом году отмечается 25 лет государственной молодежной политике в РФ. Поэтому особую актуальность приобретает подготовленный с участием членов Палаты проект нового федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике», который создаст условия для самореализации молодежи, закрепит задачи государственной молодёжной политики и обеспечит решение конкретных проблем молодого поколения. По словам Виктора Павленко в ближайшее время начнется предметное обсуждение законопроекта во всех субъектах РФ с участием депутатов разных уровней, исполнительной власти и общественных организаций.«Изменилось время, изменилась наша страна, у нас во многом другая молодежь. Однако, несмотря на изменение ценностных ориентаций, одно из главных отличий сегодняшней молодежи – у нее есть свобода выбора. Реализовать себя можно в самых разных сферах. Но при этом нельзя забывать, что ты человек, гражданин своей страны, патриот России. Уверен, что будущее – за молодежью. Так было и так всегда будет», - отметил Виктор Павленко.Также сенатор обсудил с членом Палаты молодых законодателей - депутатом областного Собрания Екатериной Поздеевой необходимость дальнейшего развития и поддержке добровольческого движения в Архангельской области. С учетом того, что следующий год объявлен Президентом России Владимиром Путиным годом добровольца и волонтера.