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Происшествия | Главные новости

29-летий житель Архангельской области утонул, купаясь в необорудованном месте

сегодня 13:23
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К гибели мужчину привела самонадеянность, подкрепленная алкоголем.
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Фото: arh112.ru

В микрорайоне Угольный поселка Лименда на берегу реки Вычегды отдыхала компания молодых людей. Один из них пошел купаться и, отплыв от берега, стал тонуть на глазах у друзей. Очевидцы ничем не смогли ему помочь. Звонок в Котласскую городскую службу спасения поступил, когда пловец уже скрылся под водой. Спасатели извлекли тело погибшего из воды и подняли на берег. Место, где произошла трагедия, не является организованным пляжем и опасно для купания ввиду больших перепадов высот и сильной замусоренности дна.

В Архангельской области на сегодняшний день действуют три официальных пляжа - в г. Котлас на 613 км Сев. Двины (Площадь Советов, д.3), в Няндомском районе на оз. Боровое, и в г. Каргополь на р. Онега (набережная им. Баранова). 

В Котласе на 613 км р. Северная Двина, возле кафе "Серебряный Дождь", организовано дежурство силами Котласской городской службы спасения. Спасатели будут нести дежурство до конца купального сезона, с 11 до 19 часов. На посту одновременно находятся три спасателя, оснащенные всем необходимым - лодкой "Прогресс-2" с мотором, спасательной выброской, медицинской укладкой, мегафоном и биноклем. Лодка стоит на якоре на акватории, и в случае поступления сигнала о происшествии на воде в другой точке Котласа группа готова в ту же секунду выехать на вызов, пишет сайт arh112.ru.

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