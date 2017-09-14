29-летняя архангелогородка зарезала своего сожителя, узнав про его измены
сегодня 10:07
600 2
За совершенное преступление женщине придется отвечать перед законом. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
|
14 сентября, четверг 14:42
|
$58.53
€70.43
|
|
Убийство произошло вчера днем в Цигломенском округе города Архангельска. В результате ссоры, возникшей в ходе совместного застолья, женщина ударили ножом в грудь 26-летнему сожителю. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Женщина во всем созналась, пояснив следователю, что сожитель ей сообщил, что у него есть другая. В порыве гнева она ударила его ножом. О произошедшем сообщила матери, которая находилась в соседней комнате, после чего женщины вызвали бригаду скорой помощи.
Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся допросы, назначены экспертизы.
|
11:38