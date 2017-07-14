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Происшествия | Главные новости

Архангелогородец в пьяном угаре забил своего отца до смерти

сегодня 10:22
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Тело убитого мужчины почти неделю пролежало в квартире. Подозреваемый планировал сообщить об убийстве в конце лета.
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Фото: Vnnews.ru

7 июля 2017 года в Архангельске между отцом и сыном, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Подозреваемый в порыве гнева нанес множественные удары руками и ногами по голове и груди. Затем положил тело на кровать и в несколько слоев укутал бельем, чтобы избежать распространения запаха.

Вчера подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении мелкой кражи. После доставления в отдел внутренних дел для разбирательства он признался в избиении отца, тело которого почти неделю пролежало у них дома.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что собирался сам обратиться в правоохранительные органы с явкой с повинной в конце лета.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

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