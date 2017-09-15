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Происшествия | Главные новости

Архангельские спасатели помогли вернуться домой рыбаку, потерпевшему бедствие

сегодня 08:41
367 1
В ночь на 13 сентября в службу спасения поступило сообщение о том, что в горле Белого моря терпит бедствие рыбак. Ситуация осложнялась неспособностью мужчины сориентироваться на местности. На помощь спасателям пришли спецслужбы и военные моряки.
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Фото: arh112.ru

Житель Архангельска отправился на рыбалку к остров Голец. Обратный путь начался с неприятностей: сломался мотор, а затем и весла. Надувная лодка, лишенная средств управления, стала дрейфовать в районе дельты Северной Двины.

К счастью, у рыбака был с собой мобильный телефон, но сориентировать диспетчеров службы спасения он не смог. Мужчина сообщил, что находится недалеко от поселка 14 лесозавода г. Архангельска, но, когда спасатели вышли к обозначенному месту, никого обнаружить не удалось.

К утру при содействии спецслужб местонахождение пропавшего удалось запеленговать. Лодка находилась в совершенно другом месте – в двух милях от приёмного буя г. Северодвинска. Рыбак был настолько дезориентирован, что принял огни и трубы города корабелов за окраины Архангельска.

Мужчину принял на борт спасательный буксир Беломорской военно-морской базы Северного флота. Медпомощь спасенному не потребовалась, пишет сайт arh112.ru.

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Boater
15.09.17
10:40
Рыбаку с зарплаты купить GPS. Автору купить карту, и посмотреть, где находится Горло Белого моря.
 
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Архангельские спасатели помогли вернуться домой рыбаку, потерпевшему бедствие
Архангельские спасатели помогли вернуться домой рыбаку, потерпевшему бедствие
В ночь на 13 сентября в службу спасения поступило сообщение о том, что в горле Белого моря терпит бедствие рыбак. Ситуация осложнялась неспособностью мужчины сориентироваться на местности. На помощь спасателям пришли спецслужбы и военные моряки.
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