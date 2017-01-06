Архангельск: Происшествия

Аномально низкие температуры привели к многочисленным авариям на сетях водоснабжения в столице Поморья. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако полностью нормализовать процесс подачи воды удастся только после долгожданного потепления.

В областном центре продолжаются работы по устранению повреждений на коммунальных сетях, вызванных резким понижением температуры воздуха.

Сегодня днем устранена авария на транзитном водоводе в районе домов № 11, 13 по ул. 23-й Гвардейской Дивизии.

Обнаружена течь на водопроводе в районе дома по ул. Коммунальной, 6. В результате без водоснабжения остались дома по ул. П. Усова, 3; 3, корп. 1; 5, корп. 1; пр. Ленинградский, 5; 11; 15, корп. 1; 17. Устранение аварии запланировано на 7 января, когда ожидается некоторое потепление.

Из-за течи на водопроводе отключено водоснабжение в домах по ул. Поморской, 32; 34; 39; 41; 45, пр. Ломоносова, 126.

Зафиксировано также повреждение коммуникаций в районе дома по набережной Георгия Седова, 8. С повышением температуры наружного воздуха там начнутся ремонтные работы, что потребует отключения магистрального водопровода диаметром 400 мм. В результате водоснабжение временно будет отключено в домах Маймаксанского и части Соломбальского округов.

Из-за аварии на водопроводе отключены от водоснабжения дома по ул. Пахтусова, 2; 4; 4, корп. 1; 4, корп. 2; 4, корп. 3; Банный переулок, 2; 2, корп. 1.

8 января планируется начать работы по устранению течи на водопроводе в районе ул. Воскресенской, 7, корп. 1.

Потребовалось также отключение водоснабжения в домах по набережной Северной Двины, 7, корп. 1; 8, ул. Урицкого, 2; 4. Причина: значительная течь на водопроводе, повлекшая разлив воды по проезжей части.

Сегодня около полудня обнаружена течь на водопроводе в районе ул. Гайдара, 46. Специалисты предприятия «Водоканал» уже приступили к устранению неполадок, при этом, со слов коммунальщиков, на период проведения работ потребуется приостановить подачу воды в дома по ул. Гайдара, 46; 48; 48, корп. 2; 50; ул. Приорова, 5.



Еще одно повреждение трубопровода выявили корреспонденты News29 на улице Воскресенской, между домами 103 и 105. Хлынувшая из под земли вода затрудняет выезд автотранспорта на центральную городскую магистраль.

Отметим, что во все отключенные от водоснабжения жилые дома организован подвоз воды. Об этом нам сообщили в администрации города. При этом для устранения большинства аварийных ситуаций требуется, чтобы температура наружного воздуха была не ниже -30°С. В связи с этим по ряду адресов работы начнутся после потепления, которое ожидается 7 января.