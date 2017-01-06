наверх
Новости Архангельска
08 января, воскресенье 10:38
$60.66
63.81
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
30.12.16
Исправление кадастровых ошибок в сведениях о границах земельных участков
117
04.01.17
Накануне Нового года сотни архангельских дольщиков получили ключи от новых квартир
114
28.12.16
Погода ударит по минтаю?
94
30.12.16
Архангелогородец рассчитался с долгом только после применения принудительных мер
76
03.01.17
Архангелогородцам предлагают встреть Рождество Христово на льду стадиона «Труд»
72
31.12.16
Накануне Рождества юные северяне смогут посетить выставочные залы за 25 рублей
56
31.12.16
По инициативе либерал-демократов в Новодвинске установят новые качели и карусели
40
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Архангельские коммунальщики борются с последствиями сурового дыхания Арктики

Аномально низкие температуры привели к многочисленным авариям на сетях водоснабжения в столице Поморья. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако полностью нормализовать процесс подачи воды удастся только после долгожданного потепления.

В областном центре продолжаются работы по устранению повреждений на коммунальных сетях, вызванных резким понижением температуры воздуха.

Сегодня днем устранена авария на транзитном водоводе в районе домов № 11, 13 по ул. 23-й Гвардейской Дивизии.

Обнаружена течь на водопроводе в районе дома по ул. Коммунальной, 6. В результате без водоснабжения остались дома по ул. П. Усова, 3; 3, корп. 1; 5, корп. 1; пр. Ленинградский, 5; 11; 15, корп. 1; 17. Устранение аварии запланировано на 7 января, когда ожидается некоторое потепление.

Из-за течи на водопроводе отключено водоснабжение в домах по ул. Поморской, 32; 34; 39; 41; 45, пр. Ломоносова, 126.

Зафиксировано также повреждение коммуникаций в районе дома по набережной Георгия Седова, 8. С повышением температуры наружного воздуха там начнутся ремонтные работы, что потребует отключения магистрального водопровода диаметром 400 мм. В результате  водоснабжение временно будет отключено в домах Маймаксанского и части Соломбальского округов.

Из-за аварии на водопроводе отключены от водоснабжения дома по ул. Пахтусова, 2; 4; 4, корп. 1; 4, корп. 2; 4, корп. 3; Банный переулок, 2; 2, корп. 1. 

8 января планируется начать работы по устранению течи на водопроводе в районе  ул. Воскресенской, 7, корп. 1.

Потребовалось также отключение водоснабжения в домах по набережной Северной Двины, 7, корп. 1; 8, ул. Урицкого, 2; 4. Причина: значительная течь на водопроводе, повлекшая разлив воды по проезжей части. 

Сегодня около полудня обнаружена течь на водопроводе в районе ул. Гайдара, 46. Специалисты предприятия «Водоканал» уже приступили к устранению неполадок, при этом, со слов коммунальщиков, на период проведения работ потребуется приостановить подачу воды в дома по ул. Гайдара, 46; 48; 48, корп. 2; 50; ул. Приорова, 5.

Еще одно повреждение трубопровода выявили корреспонденты News29 на улице Воскресенской, между домами 103 и 105. Хлынувшая из под земли вода затрудняет выезд автотранспорта на центральную городскую магистраль. 

Отметим, что во все отключенные от водоснабжения жилые дома организован подвоз воды. Об этом нам сообщили в администрации города. При этом для устранения большинства аварийных ситуаций требуется, чтобы температура наружного воздуха была не ниже -30°С. В связи с этим по ряду адресов работы начнутся после потепления, которое ожидается 7 января. 

  
версия для печати
  
просмотров: 2639
дата: 06.01.17 | 20:36
комментариев: 20
2 2
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Петр С. (14)
Русский с турецким - братья навек!!! ))) Так вождь сказал, а трубы пусть бородатый копает!!! Слава Андаллам, что я в палатку около кинотеатра Мир в течение ближайшего тысячелетия не вернусь.
07.01.17
22:51
+
показать 6  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Дима М. (9)
На улице зима, а у нас на Абрамова по всей улице трубы меняют. Чем летом занимались КОЗЛЫ?!!! Не проехать нормально, ни детям из школы не пройти!!!!!!!!!!!!!
07.01.17
14:23
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Fialka (4)
Ничего, граждане, держитесь там. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья... Ходите греться и пить чай в палатку МЧС...
07.01.17
01:35
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Василий И. (3)
Вообще-то для того и зима, что будут морозы. Надо готовить "сани летом", а не "бороться с суровым дыханием Арктики".
07.01.17
00:58
+
показать 5  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Петр С. (1)
Орлов - подставь, .ука, собственное плечо коммунальщикам!!! Или борода мешает?
06.01.17
23:20
+
показать 3  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080