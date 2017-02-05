Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события Авария на сетях затруднила движение по Ленинградскому проспекту Архангельска Сегодня на проспекте Ленинградский на участке между улицами Павла Усова и Ильинская произошло повреждение подземных водопроводных сетей. В результате прорыва вода хлынула на проезжую часть, что значительно осложнило движение автотранспорта. Очередного перепада температур не выдержали коммуникации в районе бывшего трамвайного депо. Напомним, температура воздуха сегодня понизилась до 20 градусов мороза.



Специалисты муниципального предприятия «Водоканал» сейчас определяют место повреждения, после чего приступят к его устранению, пояснили News29 в пресс-службе городской администрации.



Поскольку на данном участке наблюдается обледенение, автолюбителям следует заранее выбирать пути объезда, добавили в мэрии города. Позже движение будет перекрыто для проведения ремонтных работ. версия для печати просмотров: 35

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