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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Авария на сетях затруднила движение по Ленинградскому проспекту Архангельска

Сегодня на проспекте Ленинградский на участке между улицами Павла Усова и Ильинская произошло повреждение подземных водопроводных сетей. В результате прорыва вода хлынула на проезжую часть, что значительно осложнило движение автотранспорта.

Очередного перепада температур не выдержали коммуникации в районе бывшего трамвайного депо. Напомним, температура воздуха сегодня понизилась до 20 градусов мороза.

Специалисты муниципального предприятия «Водоканал» сейчас определяют место повреждения, после чего приступят к его устранению, пояснили News29 в пресс-службе городской администрации.

Поскольку на данном участке наблюдается обледенение, автолюбителям следует заранее выбирать пути объезда, добавили в мэрии города. Позже движение будет перекрыто для проведения ремонтных работ.

  
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дата: 05.02.17 | 15:07
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