Архангельск: Происшествия

Очередного перепада температур не выдержали коммуникации в районе бывшего трамвайного депо. Напомним, температура воздуха сегодня понизилась до 20 градусов мороза.
Специалисты муниципального предприятия «Водоканал» сейчас определяют место повреждения, после чего приступят к его устранению, пояснили News29 в пресс-службе городской администрации.
Поскольку на данном участке наблюдается обледенение, автолюбителям следует заранее выбирать пути объезда, добавили в мэрии города. Позже движение будет перекрыто для проведения ремонтных работ.