Автор ДТП с тремя погибшими под Архангельском привлекался 10 раз за нарушение ПДД
сегодня 13:00
13
0
Страшная авария, в которой погибли три человека, произошла субботним вечером на участке Новодвинск – Катунино. Водитель иномарки «Рено Логан» потерял управление и ушел в пучину реки.
В салоне автомобиля 27-летнего водителя находились шесть человек
. Среди них было трое несовершеннолетних. В результате происшествия погибли
три человека: 23-летний мужчина и двое детей: 11-летняя девочка и полуторагодовалый мальчик. Еще два пассажира: 14-летняя девочка и 29-летняя женщина были доставлены в больницу с различными травмами.
Полицейские выяснили, что автолюбитель за последний год за нарушения правил дорожного движения привлекался 10 раз. По факту аварии проводится проверка.