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Происшествия | Главные новости

Автор ДТП с тремя погибшими под Архангельском привлекался 10 раз за нарушение ПДД

сегодня 13:00
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Страшная авария, в которой погибли три человека, произошла субботним вечером на участке Новодвинск – Катунино. Водитель иномарки «Рено Логан» потерял управление и ушел в пучину реки.
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Полицейские выяснили, что автолюбитель за последний год за нарушения правил дорожного движения привлекался 10 раз. По факту аварии проводится проверка. 
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Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
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