Буксир «Кадников» ушел на дно под Архангельском

ЧП произошло у причалов «Поморской судоверфи» в районе поселка Турдеевск. Причины инцидента выясняются. Встревоженные появлением на поверхности воды маслянистых пятен местные жители обратились в природоохранную прокуратуру.

Надзорное ведомство возбудило административное дело в отношении «Поморской судоверфи» по статье «Нарушение правил охраны водных объектов». Сейчас специалисты проводят подъем судна и откачку нефтепродуктов. Распространению топлива препятствуют установленные боновые заграждения.

По предварительной информации, буксир не принадлежал «Поморской судоверфи», а находился там на стоянке. Собственник судна ледового класса 1984-го года постройки, предназначенного для буксировки барж и плотов, выясняется.



Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"