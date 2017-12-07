Часть улицы Садовой провалилась под землю из-за аварии на теплосетях в Архангельске
сегодня 10:48
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На сетях теплоснабжения в центре столицы Поморья произошла авария. Для её устранения в этом месте перекрыто движение автомобилей.
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07 декабря, четверг 15:02
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На улице Садовой сегодня произошла авария на теплосетях, в результате которой образовался провал проезжей части. Движение автомобилей от Новгородского проспекта до проспекта Советских космонавтов перекрыто. Автомобилистам следует заранее предусмотреть пути объезда.
Место аварии окутано паром. Бригада рабочих приступила к переключению поврежденного участка. В пресс-службе администрации Архангельска сообщили, что теплоснабжение зданий ограничено не будет.
Добавим, накануне авария на сетях теплоснабжения произошла у дома №6 по улице Розы Шаниной. Там жители на несколько часов остались без тепла и горячей воды.
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12:46