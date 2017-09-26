ДТП с участием четырех автомобилей привело к затору на Краснофлотском мосту

Авария произошла накануне днём напротив фонарного столба, который расположился на мосту. Водитель иномарки столкнулся с отечественной легковушкой. Далее по принципу «домино» к ДТП присоединились еще две легковушки.

25 сентября около 12 часов дня 52-летний водитель машины «Хёндай портер» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в попутную «Ладу калину». Далее по принципу «домино»: отечественную легковушку отбросило на стоящий впереди «ВАЗ 21041». Он в свою очередь столкнулся с автомобилем «Киа церато».В результате аварии травмы получили два человека: водители автомобилей «Хендай» и «Лада калины». У них множественные ушибы.