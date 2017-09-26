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Происшествия | Главные новости

ДТП с участием четырех автомобилей привело к затору на Краснофлотском мосту

сегодня 11:50
583 1
Авария произошла накануне днём напротив фонарного столба, который расположился на мосту. Водитель иномарки столкнулся с отечественной легковушкой. Далее по принципу «домино» к ДТП присоединились еще две легковушки.
 
 
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Фото пресс-службы ГИБДД России по Архангельской области
Фото пресс-службы ГИБДД России по Архангельской области
25 сентября около 12 часов дня 52-летний водитель машины «Хёндай портер» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в попутную «Ладу калину». Далее по принципу «домино»: отечественную легковушку отбросило на стоящий впереди «ВАЗ 21041». Он в свою очередь столкнулся с автомобилем «Киа церато».

В результате аварии травмы получили два человека: водители автомобилей «Хендай» и «Лада калины». У них множественные ушибы.
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Vadimych
26.09.17
12:04
Столб и виноват. Чего это он там расположился? Нашёл, тоже, место. Мог бы и и в лесу. Там много таких расположившихся .
 
+ 0 -
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ДТП с участием четырех автомобилей привело к затору на Краснофлотском мосту
Происшествия | Новости раздела
 
ДТП с участием четырех автомобилей привело к затору на Краснофлотском мосту
ДТП с участием четырех автомобилей привело к затору на Краснофлотском мосту
Авария произошла накануне днём напротив фонарного столба, который расположился на мосту. Водитель иномарки столкнулся с отечественной легковушкой. Далее по принципу «домино» к ДТП присоединились еще две легковушки.
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