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Происшествия | Главные новости

Десятки архангелогородцев опоздали сегодня на работу из-за ДТП на Гагарина

сегодня 17:11
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Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Гагарина – Самойло. Водитель иномарки врезался в столб. 26-летняя пассажирка госпитализирована.
 
 
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Фото: vk.com
Фото: vk.com
У девушки подозрение на перелом шеи, закрытая черепно-мозговая травма. Известно, что она была не пристегнута ремнем безопасности. Пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии, в коме.
 
По словом водителя, его стаж за рулём около 10 лет. По данным полицейских, рулевой на момент аварии был трезв. На улицах Комсомольской и Самойло после ДТП образовалась огромная пробка, многие люди опоздали на работу.
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Здание пиццерии горело минувшей ночью в Архангельске
Происшествия | Новости раздела
 
Десятки архангелогородцев опоздали сегодня на работу из-за ДТП на Гагарина
Десятки архангелогородцев опоздали сегодня на работу из-за ДТП на Гагарина
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