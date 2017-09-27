Десятки архангелогородцев опоздали сегодня на работу из-за ДТП на Гагарина

У девушки подозрение на перелом шеи, закрытая черепно-мозговая травма. Известно, что она была не пристегнута ремнем безопасности. Пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии, в коме.По словом водителя, его стаж за рулём около 10 лет. По данным полицейских, рулевой на момент аварии был трезв. На улицах Комсомольской и Самойло после ДТП образовалась огромная пробка, многие люди опоздали на работу.