Два человека погибли, еще двое серьезно пострадали в ДТП в Устьянском районе

Авария произошла сегодня около четырех часов утра на автомобильной дороге Октябрьский-Тарнога, что в Устьянском районе.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2113», подъезжая к посёлку Октябрьский, на крутом повороте не справился с управлением. Машина зацепила бровку, вылетела на обочину и врезалась в дерево на территории частного дома.

В легковушке находились четыре человека: водитель и пассажирка (оба 1995 г.р.) скончались на месте. Ещё два молодых человека (1991 и 1999 г.г.р.) получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

Тела погибших при помощи специального инструмента деблокировали пожарные ПЧ-60, пишет arh112.ru.