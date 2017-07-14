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Происшествия | Главные новости

Два человека погибли, еще двое серьезно пострадали в ДТП в Устьянском районе

сегодня 13:16
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Авария произошла сегодня около четырех часов утра на автомобильной дороге Октябрьский-Тарнога, что в Устьянском районе.
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Фото: arh112.ru

Водитель автомобиля «ВАЗ-2113», подъезжая к посёлку Октябрьский, на крутом повороте не справился с управлением. Машина зацепила бровку, вылетела на обочину и врезалась в дерево на территории частного дома.

В легковушке находились четыре человека: водитель и пассажирка (оба 1995 г.р.) скончались на месте. Ещё два молодых человека (1991 и 1999 г.г.р.) получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

Тела погибших при помощи специального инструмента деблокировали пожарные ПЧ-60, пишет arh112.ru.

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