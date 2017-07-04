Два человека погибли при пожаре в Пинежском районе

Трагедия произошла сегодня ранним утром в посёлке Пинега. Девушка позвонила в экстренные службы и сообщила, что из соседней квартиры тянет дымом.До прибытия пожарных туда пытались пробраться соседи. Пройти внутрь здания помешал удушливый дым, выделявшийся при горении пластиковыми панелями, которыми было обшито помещение. Недалеко от выхода они увидели мужчину, которому помогли выйти на улицу. Прибывшие пожарные эвакуировали на свежий воздух еще одного человека, которого обнаружили в дыму по громкому кашлю. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.При тушении в дальней комнате были найдены тела двух мужчин 29-ти и 32-х лет. Молодые люди получили смертельное отравление угарным газом.Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным сайта arh112, хозяйка горевшей квартиры уехала в другую деревню на похороны, а во время ее отсутствия ее сын пригласил в гости друзей. Молодой человек и один из его приятелей остались живы. Известно, что с 21:00 3 июля по 3:00 4 июля в Пинеге отключали электричество. Что стало причиной пожара – неосторожность при обращении с огнем молодых людей или неполадки в электрике, сейчас выясняется.