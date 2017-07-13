Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
11.07.17
1929
12.07.17
875
12.07.17
716
11.07.17
699
12.07.17
688
12.07.17
530
11.07.17
488
реклама
реклама
Новости компаний
11.07.17
140
12.07.17
96
12.07.17
96
11.07.17
91
11.07.17
89
12.07.17
88
12.07.17
87
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Происшествия | Главные новости

Два человека погибли при пожаре в одном из районов Архангельской области

сегодня 11:59
67 0
Пожар в жилом доме случился накануне рано утром. Вероятнее всего, к пожару привела неосторожность при курении.
 >
Фото: arh112.ru

Накануне ранним утром жителей двухэтажного деревянного дома по ул. Урицкого в селе Яренск Ленского района (Архангельская область) разбудил пожар.

Открытое горение происходило в квартире на втором этаже, в густом дыму был весь этаж. Люди выбежали на улицу и вызвали пожарных.

Помочь хозяевам горящей квартиры было уже невозможно. При тушении были обнаружены тела двоих погибших, мужчины 1964 г.р. и его знакомой 1975 г.р.

Как пояснили соседи, погибшие злоупотребляли спиртным, и предыдущий день не стал исключением. Скорее всего, к пожару привела их неосторожность при курении.

Пожарным ПЧ-25 удалось спасти дом, повреждения ограничены одной комнатой, пишет arh112.ru.

67 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Главу Котласского района Светлану Бральнину отправили из СИЗО под домашний арест
Происшествия | Новости раздела
 
Два человека погибли при пожаре в одном из районов Архангельской области
Два человека погибли при пожаре в одном из районов Архангельской области
Пожар в жилом доме случился накануне рано утром. Вероятнее всего, к пожару привела неосторожность при курении.
сегодня 11:59
68
 
Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм
Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм
ЧП произошло сегодня утром в микрорайоне аэропорта Талаги. Архангелогородка выпала из окна на третьем этаже жилого дома. Обычно подобные случаи заканчиваются для людей серьезными травмами, а то и вовсе трагически. На этот раз все обошлось.
вчера 15:40
1719
 
4-летняя девочка угодила под колеса автомобиля в Северодвинске: ребенок в больнице
4-летняя девочка угодила под колеса автомобиля в Северодвинске: ребенок в больнице
Ребенок перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортом. В результате малышка получила серьезные травмы.
вчера 11:49
726
 
29-летий житель Архангельской области утонул, купаясь в необорудованном месте
29-летий житель Архангельской области утонул, купаясь в необорудованном месте
К гибели мужчину привела самонадеянность, подкрепленная алкоголем. Трагедия произошла в микрорайоне Угольный поселка Лименда в Котласском районе.
11.07.17 13:23
672
 
В Архангельской области 7-летний мальчик самовольно ушел из детского лагеря
В Архангельской области 7-летний мальчик самовольно ушел из детского лагеря
Ребенок сбежал из детского лагеря, так как очень соскучился по маме. На дороге среди леса его подобрал сотрудник Росгвардии.
11.07.17 09:30
1130 2
Boater: Солнышко К., +100500 про домашних детей. Сам был там недомашним вожатым. Жаль было...
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080