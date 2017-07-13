Два человека погибли при пожаре в одном из районов Архангельской области

Пожар в жилом доме случился накануне рано утром. Вероятнее всего, к пожару привела неосторожность при курении.

Накануне ранним утром жителей двухэтажного деревянного дома по ул. Урицкого в селе Яренск Ленского района (Архангельская область) разбудил пожар.

Открытое горение происходило в квартире на втором этаже, в густом дыму был весь этаж. Люди выбежали на улицу и вызвали пожарных.

Помочь хозяевам горящей квартиры было уже невозможно. При тушении были обнаружены тела двоих погибших, мужчины 1964 г.р. и его знакомой 1975 г.р.

Как пояснили соседи, погибшие злоупотребляли спиртным, и предыдущий день не стал исключением. Скорее всего, к пожару привела их неосторожность при курении.

Пожарным ПЧ-25 удалось спасти дом, повреждения ограничены одной комнатой, пишет arh112.ru.