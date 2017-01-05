Архангельск: Происшествия

Напомним, сегодня утром жители многоэтажек, расположенных на пересечении проспектов Ломоносова и Новгородский, стали очевидцами прорыва трубы
вблизи насосной станции. Автовладельцы устремились спасать припаркованные во дворе машины, которые из-за сильных морозов оказались в ледовом плену.
Для устранения течи коммунальщики отключили водонасосную станцию по адресу: пр. Ломоносова 92 стр.1. Без водоснабжения остались жители сразу нескольких архангельских многоэтажек: пр. Ломоносова, 92, 92/1, 90, пр. Новгородский, 41, ул. Серафимовича, 32.
Сразу после информации о случившемся к месту ЧП выехали аварийные бригады «Водоканала», в настоящий момент ведутся раскопки для установления поврежденного участка трубы. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется завтра, 6 января.
16:56