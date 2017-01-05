Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события Две тысячи архангелогородцев остались без воды из-за аварии вблизи насосной станции Авария на внутриквартальной магистрали привела к отключению водонасосной станции на проспекте Ломоносова и «обезвоживанию» сразу нескольких крупных жилых домов, расположенных в округе.



Для устранения течи коммунальщики отключили водонасосную станцию по адресу: пр. Ломоносова 92 стр.1. Без водоснабжения остались жители сразу нескольких архангельских многоэтажек: пр. Ломоносова, 92, 92/1, 90, пр. Новгородский, 41, ул. Серафимовича, 32.



Сразу после информации о случившемся к месту ЧП выехали аварийные бригады «Водоканала», в настоящий момент ведутся раскопки для установления поврежденного участка трубы. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется завтра, 6 января. Напомним, сегодня утром жители многоэтажек, расположенных на пересечении проспектов Ломоносова и Новгородский, стали очевидцами прорыва трубы вблизи насосной станции. Автовладельцы устремились спасать припаркованные во дворе машины, которые из-за сильных морозов оказались в ледовом плену.Для устранения течи коммунальщики отключили водонасосную станцию по адресу: пр. Ломоносова 92 стр.1. версия для печати просмотров: 2876

дата:

комментариев:

0 3 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru На схеме: «обезвоженный» квартал - в зону отключения попали несколько многоэтажек, расположенных вблизи места прорыва трубы Фотография из 2 | закрыть