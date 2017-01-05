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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Две тысячи архангелогородцев остались без воды из-за аварии вблизи насосной станции

Авария на внутриквартальной магистрали привела к отключению водонасосной станции на проспекте Ломоносова и «обезвоживанию» сразу нескольких крупных жилых домов, расположенных в округе.
Напомним, сегодня утром жители многоэтажек, расположенных на пересечении проспектов Ломоносова и Новгородский, стали очевидцами прорыва трубы вблизи насосной станции. Автовладельцы устремились спасать припаркованные во дворе машины, которые из-за сильных морозов оказались в ледовом плену.

Для устранения течи коммунальщики отключили водонасосную станцию по адресу: пр. Ломоносова 92 стр.1. Без водоснабжения остались жители сразу нескольких архангельских многоэтажек: пр. Ломоносова, 92, 92/1, 90, пр. Новгородский, 41, ул. Серафимовича, 32.

Сразу после информации о случившемся к месту ЧП выехали аварийные бригады «Водоканала», в настоящий момент ведутся раскопки для установления поврежденного участка трубы. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется завтра, 6 января.
 
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просмотров: 2876
дата: 05.01.17 | 15:05
комментариев: 3
0 3
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Комментарии пользователей
1512 (1)
путин тут непричем))) причину ищите в себе)
05.01.17
16:56
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