Архангельск: Происшествия

Из дома было эвакуировано 12 человек, в том числе четверо – со второго этажа с использованием 3-коленной лестницы. Жертв и пострадавших нет.
В 14:24 пожар был ликвидирован, повреждения дома ограничены одной квартирой.
Размещение людей в пункты временного размещения не потребовалось. Жильцы квартир, чье жилье пострадало в результате пожара, обратились за помощью к родственникам.
Причина пожара устанавливается.
Пожарные напоминают, что в сильные морозы наиболее частыми причинами возгораний являются перекал печей, перегруз электропроводки, использование неисправных электрообогревателей либо нарушение правил их эксплуатации.