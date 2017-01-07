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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Двенадцать человек эвакуированы из горящего дома в островной части Архангельска

Сегодня около около двух часов дня произошел пожар в одной из квартир второго этажа в деревянном двухэтажном жилом доме по улице Мирная на острове Бревенник в Маймаксанском округе.

Из дома было эвакуировано 12 человек, в том числе четверо – со второго этажа с использованием 3-коленной лестницы. Жертв и пострадавших нет. 

В 14:24 пожар был ликвидирован, повреждения дома ограничены одной квартирой.

Размещение людей в пункты временного размещения не потребовалось. Жильцы квартир, чье жилье пострадало в результате пожара, обратились за помощью к родственникам.

Причина пожара устанавливается.

Пожарные напоминают, что в сильные морозы наиболее частыми причинами возгораний являются перекал печей, перегруз электропроводки, использование неисправных электрообогревателей либо нарушение правил их эксплуатации. 

  
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просмотров: 1060
дата: 07.01.17 | 15:32
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