Архангельск: Происшествия

Сегодня около около двух часов дня произошел пожар в одной из квартир второго этажа в деревянном двухэтажном жилом доме по улице Мирная на острове Бревенник в Маймаксанском округе.

Из дома было эвакуировано 12 человек, в том числе четверо – со второго этажа с использованием 3-коленной лестницы. Жертв и пострадавших нет.

В 14:24 пожар был ликвидирован, повреждения дома ограничены одной квартирой.



Размещение людей в пункты временного размещения не потребовалось. Жильцы квартир, чье жилье пострадало в результате пожара, обратились за помощью к родственникам.

Причина пожара устанавливается.

Пожарные напоминают, что в сильные морозы наиболее частыми причинами возгораний являются перекал печей, перегруз электропроводки, использование неисправных электрообогревателей либо нарушение правил их эксплуатации.