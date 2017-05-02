Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события Двое жильцов погибли при пожаре в архангельской «деревяшке» Накануне поздним вечером загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Гвардейской в поселке 14 лесозавода.



Очаг возгорания был расположен на кухне в трехкомнатной квартире. Пожарные обнаружили тела мужчины 1976 г.р. и женщины 1985 г.р. Люди задохнулись в дыму.



Как сообщает

Дом удалось отстоять, остальные квартиры не повреждены огнем.

К прибытию огнеборцев пламя уже вышло на кровлю, а люди покидали горящее здание. Все эвакуированные на время тушения пожара были размещены в автобусе городской службы спасения.Очаг возгорания был расположен на кухне в трехкомнатной квартире. Пожарные обнаружили тела мужчины 1976 г.р. и женщины 1985 г.р. Люди задохнулись в дыму.Как сообщает arh112, пока о причинах пожара говорить сложно. Это могли быть неисправность электропроводки или электроприбора, а также неосторожность при курении.Дом удалось отстоять, остальные квартиры не повреждены огнем. версия для печати просмотров: 53

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