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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Двое жильцов погибли при пожаре в архангельской «деревяшке»

Накануне поздним вечером загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Гвардейской в поселке 14 лесозавода.
К прибытию огнеборцев пламя уже вышло на кровлю, а люди покидали горящее здание. Все эвакуированные на время тушения пожара были размещены в автобусе городской службы спасения.

Очаг возгорания был расположен на кухне в трехкомнатной квартире. Пожарные обнаружили тела мужчины 1976 г.р. и женщины 1985 г.р. Люди задохнулись в дыму.

Как сообщает arh112, пока о причинах пожара говорить сложно. Это могли быть неисправность электропроводки или электроприбора, а также неосторожность при курении.
Дом удалось отстоять, остальные квартиры не повреждены огнем. 
  
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просмотров: 53
дата: 02.05.17 | 10:57
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