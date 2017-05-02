Архангельск: Происшествия

К прибытию огнеборцев пламя уже вышло на кровлю, а люди покидали горящее здание. Все эвакуированные на время тушения пожара были размещены в автобусе городской службы спасения.
Очаг возгорания был расположен на кухне в трехкомнатной квартире. Пожарные обнаружили тела мужчины 1976 г.р. и женщины 1985 г.р. Люди задохнулись в дыму.
Как сообщает
arh112, пока о причинах пожара говорить сложно. Это могли быть неисправность электропроводки или электроприбора, а также неосторожность при курении.
Дом удалось отстоять, остальные квартиры не повреждены огнем.