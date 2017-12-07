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Происшествия | Главные новости

Дымящий электросчетчик прервал рабочий день в администрации Верхнетоемского района

вчера 15:03
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Более 20 чиновников в администрации Верхнетоемского района сегодня утром были вынуждены отложить свои дела и эвакуироваться. Из-за короткого замыкания задымился электросчетчик.
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Фото: tula.ttrace.ru

Около 10 утра здание районной администрации заволокло дымом. Из-за короткого замыкания проводки задымился электросчетчик. Более 20 человек самостоятельно эвакуировались на улицу. До прибытия огнеборцев возгорание было ликвидировано при помощи порошкового огнетушителя.

Как сообщает arh112, здание не пострадало, и в кабинеты дым не проник. 

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