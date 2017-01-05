Архангельск: Происшествия

Попавшие в зону отключения потребители обеспечиваются электроэнергией от двух резервных источников питания. В настоящее время энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения. В работах задействованы более 10 человек, спецтехника.
Напомним, авария на электросетях произошла днем 3 января. Обесточенными оказались жилые дома по проспекту Московский, улице Новоквартальная, Павла Усова и Нагорная. Причина - повреждение кабеля.
В связи с понижением температуры воздуха в филиале «Архэнерго» введен режим повышенного контроля. Оперативные службы находятся на круглосуточном дежурстве, осуществляется мониторинг метеорологической ситуации и контроль за работой системы электроснабжения.
Аварийно-восстановительные бригады во всех производственных отделениях предприятия готовы к выезду на место возможных технологических нарушений. Телефон горячей линии по вопросам нарушения электроснабжения: 8-800-333-02-52.