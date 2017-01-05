Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события Энергетики восстанавливают электроснабжение в обесточенном районе Архангельска Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» устраняют технологическое нарушение на кабельной линии в районе пр. Московский – ул. Смольный Буян.



Напомним, авария на электросетях произошла днем 3 января . Обесточенными оказались жилые дома по проспекту Московский, улице Новоквартальная, Павла Усова и Нагорная. Причина - повреждение кабеля. Попавшие в зону отключения потребители обеспечиваются электроэнергией от двух резервных источников питания. В настоящее время энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения. В работах задействованы более 10 человек, спецтехника. В связи с понижением температуры воздуха в филиале «Архэнерго» введен режим повышенного контроля. Оперативные службы находятся на круглосуточном дежурстве, осуществляется мониторинг метеорологической ситуации и контроль за работой системы электроснабжения.



Аварийно-восстановительные бригады во всех производственных отделениях предприятия готовы к выезду на место возможных технологических нарушений. Телефон горячей линии по вопросам нарушения электроснабжения: 8-800-333-02-52. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 1191

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