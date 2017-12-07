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Происшествия | Главные новости

Факты травмирования детей в батутном центре Архангельска вылились в уголовное дело

сегодня 00:45
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Проверка, которую провели следственные органы по факту получения травм двумя школьниками, стала основанием для возбуждения уголовного дела. Инцидент произошел в середине октября в батут-парке, расположенном в торговом центре «Сафари».
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Факты травмирования детей в батутном центре Архангельска вылились в уголовное дело
Травмами архангельских школьников в батутном центре заинтересовались следователи
Двоюродные братья восьми и девяти лет один за другим получили травму позвоночника в ходе тренировки в «Ниндзя-парке», который открылся в торгово-развлекательном комплексе минувшей осенью.

О том, что у детей перелом позвонков, родители узнали уже в медучреждении. Сейчас мальчики выписаны из больницы, но ограничены в передвижении - ребятам прописан постельный режим.

О произошедшем следственные органы узнали из публикации в соцсетях. По факту травмирования детей была инициирована проверка, которая вылилась в уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 

Обвинение пока никому не предъявлено, выяснение обстоятельств случившегося и выявление виновных лиц продолжится уже в рамках расследования уголовного дела, пояснили News29 в региональном следственном управлении СКР.

Стоит отметить, что это первый подобный случай в Архангельске, до этого момента все схожие ситуации ограничивались жалобами в Роспотребнадзор с последующими судебными тяжбами.


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