Архангельск: Происшествия

Около трёх часов дня в посёлке Удимский Котласского района неосторожность жительницы при обращении с огнём привела к пожару в двухквартирном доме. В результате происшествия погибла 82-летняя женщина.
Три часа спустя уже в Няндоме загорелся аналогичный дом, в котором проживала одна семья. Строение оказалось значительно повреждено огнём, причины происшествия выясняются.
Ещё через час пожар начался на кухне трёхэтажного дома по улице 50 лет Октября в Новодвинске. В этом случае жильцы смогли самостоятельно справиться с возгоранием до прибытия огнеборцев. Предварительная причина пожара – неисправный удлинитель.
Последний пожар в 2016 году произошёл в частном доме в деревне Дмитриевская Шенкурского района, причины которого ещё устанавливаются, - сообщает
arh112.
15:13