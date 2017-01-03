Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события Год обезьяны попрощался с жителями Архангельской области четырьмя пожарами В последний день уходящего года в Архангельской области произошло четыре возгорания. Не обошлось без человеческих жертв.



Три часа спустя уже в Няндоме загорелся аналогичный дом, в котором проживала одна семья. Строение оказалось значительно повреждено огнём, причины происшествия выясняются.



Ещё через час пожар начался на кухне трёхэтажного дома по улице 50 лет Октября в Новодвинске. В этом случае жильцы смогли самостоятельно справиться с возгоранием до прибытия огнеборцев. Предварительная причина пожара – неисправный удлинитель.



Последний пожар в 2016 году произошёл в частном доме в деревне Дмитриевская Шенкурского района, причины которого ещё устанавливаются, - сообщает



Около трёх часов дня в посёлке Удимский Котласского района неосторожность жительницы при обращении с огнём привела к пожару в двухквартирном доме. В результате происшествия погибла 82-летняя женщина.Три часа спустя уже в Няндоме загорелся аналогичный дом, в котором проживала одна семья. Строение оказалось значительно повреждено огнём, причины происшествия выясняются.Ещё через час пожар начался на кухне трёхэтажного дома по улице 50 лет Октября в Новодвинске. В этом случае жильцы смогли самостоятельно справиться с возгоранием до прибытия огнеборцев. Предварительная причина пожара – неисправный удлинитель.Последний пожар в 2016 году произошёл в частном доме в деревне Дмитриевская Шенкурского района, причины которого ещё устанавливаются, - сообщает arh112. версия для печати просмотров: 816

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