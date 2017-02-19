Архангельск: Происшествия

Полиция устанавливает местонахождение Осининой Ольги Сергеевны. Девушка 2001 года рождения ушла из дома 3 февраля 2017 года. Где она находится неизвестно.
На вид юной жительницы Поморья 16-17 лет, рост 165 см., нормального телосложения, глаза карие, волосы темные, мелированные ниже плеч.
Была одета: пальто черного цвета, синие джинсы, черные ботинки, при себе имела женскую сумку бежевого цвета на коротком ремне.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой просят сообщить по телефонам: 8(8182) 28-59-69, 21-02-74 или 02.