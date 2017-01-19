Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события Наделавший шума кран на северодвинской стройплощадке не угрожает жизни людей Обеспокоенные северодвинцы сегодня днём сообщили о том, что из-за ветра стрела строительного крана развернулась в сторону входа в школу №6. Учащиеся и педагоги были экстренно эвакуированы.



- Спасатели выехали на место, никакой опасности на стройплощадке не было, все работы проводились в соответствии с регламентом, - пояснил Константин Окулов. – Администрация школы перестраховалась, отпустив школьников домой пораньше.



Как пояснили в холдинге «Аквилон-Инвест», никакой официальной информации из администрации Северодвинска, либо от администрации школы №6 о нештатной ситуации на стройплощадке



Как пояснил начальник Северодвинской городской службы спасения Константин Окулов, краны строители повернули самостоятельно, ветер тут совершенно ни при чем. Дело в том, что технические нормы требуют при сильном ветре прекратить высотные работы и отвести стрелу по направлению ветра во избежание раскачивания – что и было сделано.- Спасатели выехали на место, никакой опасности на стройплощадке не было, все работы проводились в соответствии с регламентом, - пояснил Константин Окулов. – Администрация школы перестраховалась, отпустив школьников домой пораньше.Как пояснили в холдинге «Аквилон-Инвест», никакой официальной информации из администрации Северодвинска, либо от администрации школы №6 о нештатной ситуации на стройплощадке ЖК «Парус» не поступало. Организации, эксплуатирующей крановое оборудование, указано на неукоснительное соблюдение требований технических регламентов в части работы при усилении ветра. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 509

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