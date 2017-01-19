Архангельск: Происшествия

Как пояснил начальник Северодвинской городской службы спасения Константин Окулов, краны строители повернули самостоятельно, ветер тут совершенно ни при чем. Дело в том, что технические нормы требуют при сильном ветре
прекратить высотные работы и отвести стрелу по направлению ветра во избежание раскачивания – что и было сделано.
- Спасатели выехали на место, никакой опасности на стройплощадке не было, все работы проводились в соответствии с регламентом, - пояснил Константин Окулов. – Администрация школы перестраховалась, отпустив школьников домой пораньше.
Как пояснили в холдинге «Аквилон-Инвест», никакой официальной информации из администрации Северодвинска, либо от администрации школы №6 о нештатной ситуации на стройплощадке ЖК «Парус»
не поступало. Организации, эксплуатирующей крановое оборудование, указано на неукоснительное соблюдение требований технических регламентов в части работы при усилении ветра.