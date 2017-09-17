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Происшествия | Главные новости

Ларек с продуктами подожгли под покровом ночи в Архангельске

сегодня 20:32
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Продуктовый магазинчик, расположенный на ул. Касаткиной, загорелся сегодня около двух часов ночи. Несмотря на оперативное тушение пожара, работа торговой точки временно приостановлена: в результате ЧП продукты пришли в негодность.
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Павильон представлял из себя дощатое строение, обшитое металлопрофилем. Горение началось снаружи, с угла подсобного помещения, пишет сайт arh112. Данное обстоятельство дает основание предполагать, что наиболее вероятная причина произошедшего – поджог.

Павильон был оборудован охранной сигнализацией, благодаря этому оперативно прибывшие по сигналу тревоги сотрудники охранного предприятия незамедлительно вызвали пожарных.

Строение удалось спасти, однако огнем повреждено подсобное помещение, торговый зал сильно закопчен, отмечается в сообщении. Продукты к дальнейшей реализации не пригодны.


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