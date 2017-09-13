Легковушка и автопоезд столкнулись в Архангельской области: пострадали три человека

Серьезная авария, в результате которой травмированы три человека, произошла в Приморском районе. На федеральной трассе легковушка столкнулась с автопоездом.

Лобовое ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в 08:40 на 1185-м километре автодороги Архангельск - Москва.



Мужчина, 1949 г.р., управляя автомобилем «Опель вектра» с прицепом, двигаясь в направлении областного центра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом в составе автомашины «МАЗ» и прицепа.



В результате аварии находившиеся в легковушке водитель и два пассажира - женщины 1953 и 1979 годов рождения, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.



Причина и обстоятельства ДТП уточняются.