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Происшествия | Главные новости

Легковушка и автопоезд столкнулись в Архангельской области: пострадали три человека

вчера 10:18
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Серьезная авария, в результате которой травмированы три человека, произошла в Приморском районе. На федеральной трассе легковушка столкнулась с автопоездом.
 
 
 
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Фото: УГИБДД УМВД России по Архангельской области
Фото: УГИБДД УМВД России по Архангельской области
Фото: УГИБДД УМВД России по Архангельской области
Лобовое ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в 08:40 на 1185-м километре автодороги Архангельск - Москва.

Мужчина, 1949 г.р., управляя автомобилем «Опель вектра» с прицепом, двигаясь в направлении областного центра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом в составе автомашины «МАЗ» и прицепа.

В результате аварии находившиеся в легковушке водитель и два пассажира - женщины 1953 и 1979 годов рождения, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Причина и обстоятельства ДТП уточняются.
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