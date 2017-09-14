На Кузнеческом мосту в Архангельске легковушка «лоб в лоб» столкнулась с лесовозом

ДТП случилось в десятом часу вечера. В процессе движения по мосту водитель автомобиля «BYD» не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара машину выкинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом «Скания», следовавшего из Соломбалы с прицепом.



В аварии пострадал водитель легковушки, с травмами различной степени тяжести он был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.



Всего за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы.