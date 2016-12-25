Архангельск: Происшествия

фото, видео с места события На борту разбившегося самолёта Минобороны был бывший архангельский корреспондент Сегодня утром в Чёрное море упал самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России. На борту кроме артистов находились журналисты нескольких федеральных телеканалов. Среди них был и Дмитрий Рунков, начинавший свою журналистскую карьеру в Архангельске.



Среди журналистов Первого канала был Дмитрий Рунков. Он начинал карьеру на ГТРК «Поморье», затем был корреспондентом в Санкт-Петербурге. На Первом канале журналист проработал всего год. «Его репортажи успели запомниться зрителям. Всегда яркие, четкие, понятные. В каждом событии Дима умел быстро найти главное и передать зрителям суть того, что произошло», - написано на официальном сайте Первого канала. Добавим, что 29 декабря ему исполнилось бы 30 лет.



На борту самолета находилось более 90 человек. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, которые летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.



Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта на борту самолета Ту-154 Минобороны России. По его словам, две основные версии произошедшего - техническая неисправность и ошибка пилотирования, - информирует сайт gazeta.ru.











Борт летел в Сирию и рухнул в море на седьмой минуте полета в пяти километрах от берега на глубинах от 50 до 100 метров, ближе к Анапе, - сообщают РИА Новости Среди журналистов Первого канала был Дмитрий Рунков. Он начинал карьеру на ГТРК «Поморье», затем был корреспондентом в Санкт-Петербурге. На Первом канале журналист проработал всего год. «Его репортажи успели запомниться зрителям. Всегда яркие, четкие, понятные. В каждом событии Дима умел быстро найти главное и передать зрителям суть того, что произошло», - написано на официальном сайте Первого канала. Добавим, что 29 декабря ему исполнилось бы 30 лет.На борту самолета находилось более 90 человек. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, которые летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии. версия для печати просмотров: 1828

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