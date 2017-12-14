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Происшествия | Главные новости

На юге Поморья семья лишилась дома из-за пожара

сегодня 14:23
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Дом находился на окраине Котласа на удалении от остального жилья. В комнате внезапно воспламенилась электропроводка.
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Фото: arh112.ru
Женщина вылила на очаг ведро воды и побежала за следующим (дом стоит прямо на берегу озера), но затушить огонь не удалось.

Буквально через 10 минут старый дом был полностью охвачен пламенем. Жилье выгорело полностью. Пострадавших нет, - сообщает сайт arh112.ru.
 

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На юге Поморья семья лишилась дома из-за пожара
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