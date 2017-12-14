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13.12.17
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О дешевой рыбе архангелогородцы могут забыть? «Дисму» теснят «Магнит» и «Пятерочка»
13.12.17
960
В Архангельске сотруднику Росимущества предъявлено обвинение в коррупции
12.12.17
817
В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег
13.12.17
674
Жителю Поморья за долги пришлось попрощаться с японским внедорожником
13.12.17
660
Игорь Скубенко урегулировал конфликт северодвинского кондуктора и школьницы
13.12.17
651
Пластиковый рис, или региональная «угадайка»
13.12.17
647
Один человек пострадал в «лобовой» аварии в центре Архангельска
13.12.17
4
Игорь Скубенко урегулировал конфликт северодвинского кондуктора и школьницы
13.12.17
3
С 1 января за рождение первенца россиянки будут получать 10 тысяч ежемесячно
13.12.17
3
Пластиковый рис, или региональная «угадайка»
13.12.17
3
До трех лет тюрьмы светит за преступления в отношении животных
13.12.17
2
Сцена ревности в архангельской квартире завершилась пьяным убийством
13.12.17
2
Активисты ОНФ помогли пожилым людям записаться через инфомат в поликлинике
12.12.17
2
Арбитражный суд Архангельска вновь отказался признать «Водоканал» банкротом
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Бизнес новости
12.12.17
197
Жители Архангельска оставили отзывы о лучшем жилом комплексе России
12.12.17
168
В «Архэнерго» введен режим повышенной готовности
12.12.17
148
Метрологи «Архэнерго» прошли процедуру подтверждения компетентности
12.12.17
139
Tele2 запустила конвейер виртуальных операторов связи
13.12.17
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В ЖК «Империал» холдинга «Аквилон Инвест» смонтировано лифтовое оборудование
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На юге Поморья семья лишилась дома из-за пожара
сегодня 14:23
64
0
Дом находился на окраине Котласа на удалении от остального жилья. В комнате внезапно воспламенилась электропроводка.
<
>
Фото: arh112.ru
Женщина вылила на очаг ведро воды и побежала за следующим (дом стоит прямо на берегу озера), но затушить огонь не удалось.
Буквально через 10 минут старый дом был полностью охвачен пламенем. Жилье выгорело полностью. Пострадавших нет, - сообщает сайт
arh112.ru.
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Проезд Сибиряковцев в Архангельске откроется для движения 15 декабря
Завтра, 15 декабря, состоится официальное открытие проезда Сибиряковцев. В мероприятии примут участие губернатор Поморья Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш.
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В Поморье девушке грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт «порошка смерти»
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На юге Поморья семья лишилась дома из-за пожара
Дом находился на окраине Котласа на удалении от остального жилья. В комнате внезапно воспламенилась электропроводка.
сегодня 14:23
65
Только пули остановили устроившего гонку с полицией архангельского водителя
Накануне ночью в Исакогорском округе пьяный водитель автомобиля «Митсубиси лансер» решил устроить гонку с полицией, не остановившись по требованию. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.
вчера 17:23
1597
1
Andy10:
Купи крузак с бронированием за 7,66 млн и катайся спокойно !...
Один человек пострадал в «лобовой» аварии в центре Архангельска
Во вторник вечером на пересечении Обводного канала и улицы Садовой столкнулись два автомобиля. Есть пострадавший.
вчера 12:10
1357
1
Boater:
На том же месте на прошлой неделе было то же самое. ...
На подъезде к Северодвинску после ДТП «семерку» откинуло на пешехода
После столкновения двух автомобилей, ВАЗовская «семерка» вылетела прямо на «зебру» и сбила пожилого пешехода.
вчера 11:02
663
В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег
В соцсети попало видео, на котором три человека выгрузили посылки из вагона на станции Плесецк прямо на снег, а после перебросили в багажник грузовика.
12.12.17 15:45
2397
1
Кира М.:
ЖД денежки берет немалые за свои услуги, Это по их вине такое безобразие, пора их...
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