На юге Поморья водитель «подшофе» устроил ДТП с погибшим

Сегодня около двух часов ночи в Каргопольском районе пьяный водитель иномарки въехал в две стоящие на обочине трассы машины и водителя одной из них, который стоял рядом. Мужчина скончался на месте ДТП.

Водитель «Киа» ехал по Каргопольско трассе. На его полосе движения стоял автомобиль «Нисан» и светил в него фарами, а за ним находился с пробитым колесом и включенной «аварийкой» «Фольксваген». Водитель «Киа» хотел объехать машины, но у него не получилось. В итоге, он наехал на автомобили и сбил водителя одной из них.