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Происшествия | Главные новости

На юге Поморья водитель «подшофе» устроил ДТП с погибшим

сегодня 12:24
148 1
Сегодня около двух часов ночи в Каргопольском районе пьяный водитель иномарки въехал в две стоящие на обочине трассы машины и водителя одной из них, который стоял рядом. Мужчина скончался на месте ДТП.
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Фото пресс-службы ГИБДД России по Архангельской области
Водитель «Киа» ехал по Каргопольско трассе. На его полосе движения стоял автомобиль «Нисан» и светил в него фарами, а за ним находился с пробитым колесом и включенной «аварийкой» «Фольксваген». Водитель «Киа» хотел объехать машины, но у него не получилось. В итоге, он наехал на автомобили и сбил водителя одной из них.
 
 
148 1
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Boater
03.10.17
12:35
подшофе
 
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В Холмогорском районе на железной дороге погиб монтер пути
Происшествия | Новости раздела
 
На юге Поморья водитель «подшофе» устроил ДТП с погибшим
На юге Поморья водитель «подшофе» устроил ДТП с погибшим
Сегодня около двух часов ночи в Каргопольском районе пьяный водитель иномарки въехал в две стоящие на обочине трассы машины и водителя одной из них, который стоял рядом. Мужчина скончался на месте ДТП.
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Boater: подшофе...
 
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