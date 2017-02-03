Архангельск: Происшествия

63-летний житель Каргополя отвозил хлеб в соседнее село. На обратном пути он взял четверых попутчиков, которые ехали на работу в райцентр. Однако доехать до места назначения не смог – в него влетел «КАМАЗ». Четыре пассажира легковушки погибли.

Трагедия произошла сегодня утром на въезде в Каргополь. Автомобиль «Лада Ларгус», двигаясь по пудожской трассе, выехал на перекресток с Окружным шоссе. По дороге в это время шел «КАМАЗ». Водитель грузовика вовремя не заметил легковой автомобиль, движущийся по главной дороге, и резко ударил по тормозам. Избежать столкновения это не помогло, - передает



На месте погибли три человека: водитель и два жителя деревни Печниково: мужчина 1973 г.р. и женщина 1982 г.р. Две женщины 1984 и 1988 г.р. получили серьезные травмы.



Пострадавшие были госпитализированы в Каргопольскую ЦРБ. Позже одна из них, 28-летняя девушка, скончалась в больнице.



Водитель «КАМАЗа» не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

