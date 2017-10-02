Неходячая пенсионерка погибла при пожаре в ветхой деревяшке на окраине Архангельска
сегодня 10:32
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Возгорание в двухэтажном доме на улице Заводской в Маймаксанском округе областного центра произошло в минувшие выходные. Тело 80-летней женщины было обнаружено в ходе тушения пожара.
32-комнатная аварийная деревяшка была практически расселена. В одной из комнат на втором этаже проживала 80-летняя бабушка. По-соседству жила молодая женщина, ведущая асоциальный образ жизни. В ее комнате и произошел пожар.
Хозяйка горящей квартиры, а также жильцы из соседнее подъезда самостоятельно выбрались на улицу. Пожилая неходячая женщина эвакуироваться не смогла - ее тело в ходе тушения обнаружили огнеборцы.
В результате ЧП здание значительно повреждено огнем, говорится в сообщении сайта arh112. Причина пожара выясняется.