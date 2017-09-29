Нежилая деревяшка загорелась в центре Архангельска накануне вечером
сегодня 17:32
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Пожар произошел около восьми часов вечера в нежилом двухэтажном доме по проспекту Обводный канал, 60 корпус 4. Пострадавших нет.
В результате возгорания сгорела кровля и четыре квартиры на втором этаже. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение непрошеных гостей с огнём. Обстоятельства ЧП выясняются.
По соседству с горевшим домом ведется стройка жилого комплекса. Ни секрет, что часто аварийные дома вспыхивают, и на их месте начинается новое строительство. Так застройщики экономят на сносе старых зданий.
18:27