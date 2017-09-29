Нежилая деревяшка загорелась в центре Архангельска накануне вечером

В результате возгорания сгорела кровля и четыре квартиры на втором этаже. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение непрошеных гостей с огнём. Обстоятельства ЧП выясняются.По соседству с горевшим домом ведется стройка жилого комплекса. Ни секрет, что часто аварийные дома вспыхивают, и на их месте начинается новое строительство. Так застройщики экономят на сносе старых зданий.