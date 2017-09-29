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Происшествия | Главные новости

Нежилая деревяшка загорелась в центре Архангельска накануне вечером

сегодня 17:32
165 1
Пожар произошел около восьми часов вечера в нежилом двухэтажном доме по проспекту Обводный канал, 60 корпус 4. Пострадавших нет.
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Фото: gallereya-5xnrs.olimpi
В результате возгорания сгорела кровля и четыре квартиры на втором этаже. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение непрошеных гостей с огнём. Обстоятельства ЧП выясняются.
 
По соседству с горевшим домом ведется стройка жилого комплекса. Ни секрет, что часто аварийные дома вспыхивают, и на их месте начинается новое строительство. Так застройщики экономят на сносе старых зданий. 
165 1
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Boater
29.09.17
18:27
Там еще раза два-три поджечь придется, чтобы не сносить. Проходил мимо сегодня. Ползают бомжеватые люди и подростки, в т.ч. и в такой же соседний дом, что на углу.
 
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Нежилая деревяшка загорелась в центре Архангельска накануне вечером
Нежилая деревяшка загорелась в центре Архангельска накануне вечером
Пожар произошел около восьми часов вечера в нежилом двухэтажном доме по проспекту Обводный канал, 60 корпус 4. Пострадавших нет.
сегодня 17:32
166 1
Boater: Там еще раза два-три поджечь придется, чтобы не сносить. Проходил мимо сегодня. Ползают...
 
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