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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Няндомский любитель покурить в кресле устроил сразу два пожара за один день

Заядлый курильщик всё время забывал тушить сигареты. До этого он уснул с папиросой и выбрасывал горящее постельное белье через окно. А накануне пожарным пришлось аж два раза выезжать по этому адресу.

Житель Няндомы оставил непотушенную сигарету на кресле, от чего оно начало тлеть. Мужчина вызвал пожарных, которые ликвидировали возгорание за пару минут.

На предложение огнеборцев вынести кресло на улицу, потому что в квартире оно могло вспыхнуть снова, хозяин мебели ответил решительным отказом.

Вскоре на службу пожарной охраны снова поступил вызов из этого дома, недавний погорелец ушёл по своим делам, а запах дыма почувствовали соседи.

Прибывшие пожарные обнаружили, что уже известное им кресло выгорело до каркаса, прогорел и пол под ним. Как сообщает arh112, возгорание успели ликвидировать до того, как огонь охватил всю квартиру. 

  
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просмотров: 114
дата: 14.02.17 | 15:03
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