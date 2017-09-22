Очередной ларечный пожар в Архангельске: неизвестные подожгли павильон с пиццей

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22 сентября, пятница 18:21
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На момент происшествия внутри кафе никого не было, заведение закончило работу за два часа до этого, говорится в сообщении сайта arh112.
Спасти одноэтажное металлическое строение от огня удалось благодаря своевременному сообщению о возгорании очевидцев. Однако внутренние повреждения носят довольно серьезный характер: обгорела мебель, помещение размером 10 на 5 метров закопчено.
Точные причины пожара еще предстоит выяснить, однако все обстоятельства произошедшего указывают на поджог: вероятнее всего, окно было разбито, а в помещение заброшен источник зажигания.
Напомним, несколько дней назад в другой части города под покровом ночи неизвестные подожгли ларек с продуктами. Работа торговой точки из-за ЧП была временно приостановлена.
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